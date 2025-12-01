El Gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados

El Gobierno nacional oficializó el pago del bono extraordinario de $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones mínimas de ANSES, vigente desde diciembre 2025.

El Gobierno nacional oficializó el pago del último bono extraordinario de $70.000 del año para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos. La medida quedó establecida en el Decreto 848/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se aplicará en el mensual de diciembre, coincidiendo con el pago del medio aguinaldo.

Alcance del bono y quiénes lo recibirán

Según el decreto, el refuerzo llegará a los titulares de prestaciones contributivas administradas por ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben **pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones asistenciales.

El monto será íntegro para quienes cobran un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado. Para los que superen ese umbral, el bono se ajustará de modo que la suma final no exceda el mínimo más el máximo previsto en la normativa.

Liquidación del beneficio y condiciones de cobro

La reglamentación establece que los beneficiarios deben encontrarse vigentes en diciembre para recibir el refuerzo, que no será pasible de descuentos ni se computará para otros conceptos. En el caso de pensiones con varios copartícipes, se considerará un único titular a efectos del cobro.

Impacto en los haberes: cómo quedan en diciembre

Con el aumento del 2,34% aplicado este mes —actualización vinculada al IPC del INDEC—, el haber mínimo quedó fijado en $340.879,59. Sumado el bono de $70.000, quienes cobran la mínima percibirán $410.879,59 en diciembre.

En tanto, el haber máximo se estableció en $2.293.796,92, mientras que la base imponible mínima para aportes quedó en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01.

Actualización en otras prestaciones previsionales

Las mejoras también alcanzan a las prestaciones básicas del sistema. La Prestación Básica Universal (PBU) sube a $155.936,86, mientras que la PUAM queda en $272.703,67.

Asimismo, las asignaciones familiares se incrementan en la misma proporción que las jubilaciones y se actualizaron los límites de ingresos del grupo familiar. Cualquier integrante que supere $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del beneficio.

Facultades de ANSES para implementar la medida

El decreto habilita a ANSES a dictar las normas complementarias para efectivizar el pago, supervisar su aplicación y recuperar montos indebidamente percibidos en caso de corresponder. La vigencia de la medida rige desde su publicación en el Boletín Oficial.