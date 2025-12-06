El Gobierno confirmó la fecha para las extraordinarias: será a partir del 10 de diciembre

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei firmará hoy el decreto que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Entre los temas prioritarios se incluyen el Presupuesto 2026, reformas fiscal y laboral, el Código Penal y la ley de glaciares.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei firmará este jueves el decreto que habilitará el funcionamiento del Congreso de la Nación desde el 10 hasta el 30 de diciembre. Entre los temas prioritarios se encuentran el Presupuesto 2026 y las reformas fiscal, laboral y del Código Penal.

“En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre”, indicó Adorni.

El funcionario detalló que el temario a tratar incluirá el “Presupuesto 2026”, la “inocencia fiscal”, el “compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, la “modernización laboral”, la “reforma del Código Penal” y la “adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Adorni destacó, además, que “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, en referencia a la agenda legislativa que el gobierno prioriza antes de fin de año.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el decreto se publicará oficialmente el próximo martes 9 de diciembre, un día antes del recambio legislativo y del segundo aniversario del mandato de Milei. La convocatoria incluirá el envío de los proyectos de Presupuesto y reformas laboral y tributaria, el Código Penal y la ley de glaciares, considerados de máxima prioridad por el Ejecutivo.

La fecha de convocatoria fue definida tras consultas entre Milei y la mesa chica del Gabinete, y se comunicará en una reunión previa con los jefes de bloques aliados en ambas cámaras. No obstante, desde la Casa Rosada no descartaban que el Presidente aproveche el 10 de diciembre, cuando se cumplan dos años de gestión, para hacer un balance y anunciar el llamado a sesiones extraordinarias mediante un mensaje por cadena nacional.