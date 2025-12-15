El Gobierno autorizó una nueva emisión de deuda por más de 32 billones de pesos y USD 3.500 millones

El Gobierno nacional confirmó este lunes 15 de diciembre de 2025 una nueva emisión y ampliación de deuda pública por más de 32 billones de pesos y 3.500 millones de dólares, mediante la Resolución Conjunta 63/2025 publicada en el Boletín Oficial, como parte del programa de financiamiento del Tesoro Nacional.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva emisión de deuda pública y la ampliación de instrumentos ya existentes por un monto total que supera los 32 billones de pesos y los 3.500 millones de dólares, en el marco de su estrategia de financiamiento para el cierre del año.

La medida fue oficializada este lunes 15 de diciembre de 2025 a través de la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, y lleva la firma del secretario de Finanzas, Alejandro Daniel Lew, y del secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman.

Nuevos instrumentos financieros autorizados

Según detalla la norma, el Ejecutivo habilitó la colocación de cinco nuevos instrumentos de deuda, que formaron parte de la licitación realizada el jueves 11 de diciembre. Entre ellos se destaca una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, con vencimiento el 17 de abril de 2026, por un monto de hasta 8 billones de pesos de valor nominal original.

A este instrumento se suman dos letras capitalizables adicionales, con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027, cada una por hasta 5 billones de pesos, ampliando la oferta de financiamiento en moneda local.

Deuda ajustada por inflación

La nómina de nuevos títulos se completa con dos instrumentos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), diseñados para ofrecer cobertura frente a la inflación, por montos equivalentes a los instrumentos capitalizables.

Este tipo de deuda indexada continúa siendo una de las herramientas centrales del Tesoro para captar financiamiento en un contexto de variaciones de precios.

Ampliación de emisiones ya vigentes

Además de la creación de nuevos títulos, la Resolución Conjunta 63/2025 autorizó la ampliación de varias emisiones en circulación. En ese sentido, la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 fue incrementada hasta alcanzar los 4,3 billones de pesos.

También se amplió la Letra ajustada por CER con el mismo vencimiento, que pasó a un monto total de 5 billones de pesos, y la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026, que se elevó hasta los 4,8 billones de pesos.

Deuda en dólares y financiamiento del Tesoro

En moneda extranjera, el Gobierno dispuso la ampliación de la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026, cuyo monto fue elevado hasta los 3.555 millones de dólares.

De acuerdo con los considerandos de la norma, todas estas operaciones se encuentran dentro del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio vigente.