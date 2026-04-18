El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares en Argentina

La medida fue oficializada por decreto y contempla maniobras conjuntas hasta junio. Participarán fuerzas argentinas y unidades como el USS Nimitz en operativos estratégicos.

El Gobierno nacional autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para participar en ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas argentinas. La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El despliegue se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio, en el marco de operativos que buscan reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa.

Decreto y operativo “Daga Atlántica”: ejercicios conjuntos en todo el país

La autorización se concretó a través de un decreto de necesidad y urgencia, ante la falta de tratamiento legislativo del proyecto enviado al Congreso.

La medida habilita el operativo “Daga Atlántica”, que incluirá maniobras en ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Las actividades se realizarán en distintos puntos del país, como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea.

Ejercicio PASSEX: participación de buques y portaaviones

Además, se llevará a cabo el ejercicio naval “PASSEX” entre el 26 y el 30 de abril, con la participación de unidades de la Armada estadounidense.

Entre los buques destacados estarán el USS Nimitz y el USS Gridley, que operarán junto a fuerzas locales en la Zona Económica Exclusiva argentina.

Objetivo: mejorar la interoperabilidad y la preparación militar

Según el decreto, estas prácticas buscan fortalecer la preparación de las Fuerzas Armadas, mejorar la interoperabilidad con fuerzas extranjeras y consolidar el rol de Argentina como socio estratégico en seguridad internacional.

Desde el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas destacaron que estos ejercicios permiten estandarizar procedimientos, optimizar el adiestramiento y reforzar la coordinación en escenarios combinados.

Cooperación internacional y defensa regional

El despliegue se enmarca en acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Estados Unidos, y apunta a fortalecer la defensa regional mediante el trabajo conjunto y el intercambio de capacidades.

Las maniobras también buscan elevar el nivel operativo de las fuerzas, en un contexto global donde la cooperación militar entre países se vuelve clave para afrontar desafíos de seguridad