El Gobierno aseguró que la pobreza bajó casi 11 puntos en un año y se ubicó en 27,5%

Según datos del INDEC, el índice de pobreza se ubicó en el 27,5% en el tercer trimestre, lo que representa una baja de 10,8 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2024. El Gobierno también informó una caída de la indigencia al 5,4%.

El Gobierno nacional aseguró que la pobreza en Argentina bajó casi once puntos porcentuales durante el último año, de acuerdo con estadísticas oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según los datos correspondientes al tercer trimestre, el índice se ubicó en el 27,5%, frente al 38,3% registrado en igual período de 2024.

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Allí se destacó además que la indigencia cayó al 5,4%, lo que implica una reducción de 3,8 puntos porcentuales interanuales.

Caída de la pobreza y la indigencia

De acuerdo con la proyección de datos del último Informe de Distribución del Ingreso del INDEC, la pobreza habría mostrado una fuerte retracción a lo largo del último año. En ese marco, la cartera nacional sostuvo que, desde la asunción del presidente Javier Milei, la pobreza acumuló una baja del 27,3%, mientras que la pobreza extrema se redujo en torno al 14,8%.

En cuanto a la indigencia, los registros oficiales indican que en el último trimestre de 2024 alcanzaba el 9,2%, mientras que en la medición más reciente descendió al 5,4%.

Argumentos del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano atribuyeron la baja de los indicadores sociales a la implementación de políticas económicas orientadas a la reducción de la inflación y a la estabilización macroeconómica, junto con programas focalizados en los sectores más vulnerables.

“Gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a bajar la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”, señalaron desde la cartera nacional.