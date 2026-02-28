El Gobierno aplicará una suba parcial al impuesto a los combustibles desde marzo y postergó el aumento total para abril

La medida fue oficializada por decreto y afecta a naftas y gasoil en todo el país. El Ejecutivo busca dosificar el impacto fiscal y evitar un traslado brusco a los precios en surtidor.

El Gobierno nacional argentino dispuso una suba parcial en los impuestos a los combustibles que comenzará a regir el 1° de marzo, mientras que el incremento total previsto para los ajustes acumulados de 2024 y 2025 se aplicará recién a partir del 1° de abril. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 116/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Cómo será el aumento de los impuestos a los combustibles

Durante marzo, la actualización alcanzará tanto a la nafta sin plomo y la nafta virgen como al gasoil, aunque de manera limitada. Para las naftas, el incremento será de $17,385 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y de $1,065 por litro en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

En el caso del gasoil, el ajuste contempla $14,884 por litro en el ICL, $1,696 en el IDC y un adicional diferencial de $8,059 para la Patagonia y otras zonas alcanzadas por regímenes especiales.

Por qué el Gobierno decidió aplicar una suba parcial

Según los fundamentos del decreto, el objetivo central es sostener un sendero fiscal gradual y evitar un impacto inmediato en los precios finales al consumidor. Los impuestos a los combustibles se actualizan trimestralmente según la variación del IPC, que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), pero esos ajustes fueron postergados en reiteradas oportunidades durante 2024 y 2025, generando aumentos acumulados.

El aumento total llegará en abril

El artículo 3° de la norma establece que el ajuste remanente, correspondiente a los incrementos pendientes de años anteriores, entrará en vigencia desde el 1° de abril de 2026. De este modo, el Gobierno no elimina el aumento, sino que lo divide en dos etapas consecutivas para moderar su impacto.

Impacto en precios y regiones con tratamiento diferencial

La actualización impositiva alcanza a todo el país y también a las regiones con esquemas diferenciales, como la Patagonia, donde el gasoil incluye un monto adicional. Si bien el decreto no dispone de forma automática un traslado a los precios en surtidor, históricamente los cambios en la carga tributaria se reflejan en los valores que pagan los consumidores, dependiendo de la política de precios de las petroleras.

Una estrategia fiscal gradual

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida se inscribe en una política de administración gradual de los impuestos, con el objetivo de mantener la recaudación sin generar saltos abruptos en los precios. Hasta el 31 de marzo, regirán los valores parciales, mientras que desde abril se completará el proceso de actualización previsto para los años 2024 y 2025.