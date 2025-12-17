El Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes en la marcha de la CGT contra la reforma laboral

La movilización será este jueves hacia Plaza de Mayo. ATE y las dos CTA también convocaron a un paro nacional en rechazo al proyecto que se debate en el Congreso.

El Gobierno nacional confirmó que este jueves activará el protocolo antipiquetes durante la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el proyecto de reforma laboral que comenzó a debatirse en el Congreso. La decisión apunta a evitar cortes de calles y avenidas en una jornada que se prevé tensa, con una amplia participación sindical.

La central obrera resolvió avanzar con la protesta tras una reunión de su conducción, donde se analizó el impacto de la iniciativa oficial y el contexto económico. Si bien el proyecto no introduce cambios sustanciales en el rol institucional ni en el financiamiento de los sindicatos, desde la CGT advierten que las medidas afectan la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores.

A la convocatoria se sumaron ATE y las dos CTA, que además anunciaron un paro nacional para la misma jornada. Entre los principales reclamos figuran la reapertura de paritarias, la recomposición salarial frente a la inflación y el rechazo al recorte del 10% en la planta estatal que evalúa el Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ya había anticipado la aplicación del dispositivo en una entrevista televisiva: “Se aplica el protocolo, como siempre”, afirmó la funcionaria, sucesora de Patricia Bullrich, hoy senadora y una de las principales impulsoras del proyecto oficial en la Cámara Alta.

Monteoliva sostuvo además que el Gobierno busca “un diciembre en paz” y ratificó que el protocolo antipiquetes se aplicará sin excepciones durante la marcha de la CGT hacia Plaza de Mayo. En ese marco, defendió el accionar policial en manifestaciones recientes y aseguró que “el orden público no se negocia”.

Las declaraciones de la ministra se dieron tras un fuerte cruce público vinculado a episodios de represión, en los que sostuvo que no hubo mal accionar de la policía, pese a la existencia de videos, fotografías e investigaciones internas que cuestionan esa versión.

En ese contexto político y social, el Gobierno reafirma su postura de endurecer el control del espacio público, mientras crece la tensión con el movimiento sindical en la antesala de una movilización clave contra la reforma laboral.