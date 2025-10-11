El Gobierno apela a favor de Santilli 

​

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, dictaminó a favor de que Karen Reichardt encabece finalmente la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Esto ocurre tras la renuncia de quien ocupaba el primer lugar, José Luis Espert, en medio del escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La recomendación de González coincide con lo resuelto por la Junta Electoral bonaerense y dejaría afuera a Diego Santilli del primer lugar en la nómina. El dictamen fue presentado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ahora debe decidir si confirma la decisión de primera instancia.

De todas maneras, según trascendió, la CNE podría aplicar el artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley de Paridad de Género N° 27.412, que establece la sustitución por un candidato del mismo género.

González consideró que se trata de un caso inédito, sin antecedentes aplicables por analogía, ya que por primera vez se debe definir el reemplazo del primer candidato de una lista por la renuncia de un hombre. En su dictamen, entregado pocas horas después de haber sido requerido por la Cámara, el fiscal sostuvo que la situación debe analizarse con una perspectiva de derechos y progresividad en la participación política de las mujeres.

Según el fiscal, la ley electoral fue correctamente aplicada: el Código Electoral Nacional prevé que, ante una renuncia, el reemplazo se produzca por “corrimiento” de la lista. Así, si todos los candidatos suben un lugar, se mantiene el cumplimiento de la ley de paridad de género, sin necesidad de sustituir al candidato varón por otro varón, como reclamaban los apoderados de LLA.

El conflicto surge por la interpretación literal del artículo 7 del decreto reglamentario de la Ley de Paridad N° 27.412, que los representantes del partido buscan aplicar. Sin embargo, el fiscal advirtió que esa lectura estricta contradice el principio de progresividad y no discriminación que rige en materia de derechos políticos de las mujeres, y que ya ha sido reconocido en fallos anteriores.