El Gobierno analiza que las PASO sean optativas para destrabar la reforma electoral

La Casa Rosada abrió negociaciones con bloques aliados y estudia modificaciones al proyecto original para avanzar con la reforma electoral. Entre las alternativas, evalúan convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas.

El Gobierno nacional habilitó cambios en el proyecto de reforma electoral con el objetivo de conseguir consensos en el Congreso y destrabar el tratamiento legislativo. La principal alternativa que comenzó a ganar fuerza es la posibilidad de que las PASO pasen a ser optativas, en lugar de ser eliminadas por completo.

Según trascendió desde Casa Rosada, la reforma electoral se convirtió en una de las prioridades del oficialismo. La decisión se tomó luego de reuniones políticas encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes comenzaron una ronda de diálogo con gobernadores y bloques aliados.

La propuesta que analiza el Ejecutivo pertenece al radicalismo y fue presentada por el senador Eduardo Vischi. El proyecto plantea que las elecciones primarias dejen de ser obligatorias para los ciudadanos y que los partidos sin competencia interna puedan evitar participar de la instancia.

Además, la iniciativa contempla un piso mínimo del 10% del padrón para habilitar las PASO, la posibilidad de ajustar la cantidad de mesas según la participación estimada y la utilización de plataformas oficiales como “Mi Argentina” para validar identidad y avales digitales.

Desde el oficialismo reconocieron que la resistencia de sectores aliados, especialmente de la UCR y parte del PRO, obligó a flexibilizar la postura inicial de eliminar directamente las primarias.

La reforma también incluye otros cambios vinculados al sistema electoral, como modificaciones a la Boleta Única Papel, un proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, el Gobierno apuesta a alcanzar acuerdos que permitan avanzar con una reforma considerada estratégica de cara a los próximos procesos electorales.