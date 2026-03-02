El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz pidió obras y le pidió a Milei: “tenemos que cantar juntos en el Movistar Arena”

El gobernador de Salta defendió su vínculo con el Gobierno nacional y criticó a legisladores opositores por “hipocresía” y “soberbia”. Además, reclamó más inversión en la economía real y reclamó obras públicas para la provincia.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró el nuevo período de sesiones de la Legislatura provincial con un discurso encendido, en el que defendió su relación con el Gobierno nacional y lanzó duras críticas a la oposición.

Sáenz aseguró que su gestión continuará acompañando al Ejecutivo nacional “en lo que tengamos que acompañar, pero con un límite: no somos esclavos de nadie”. Asimismo, cuestionó a los legisladores por la “hipocresía de decir una cosa en Salta y otra en Buenos Aires” y les pidió dejar de lado las “mezquindades y la soberbia” para respaldar las obras públicas en la provincia.

En un tramo particular, el gobernador hizo referencia al vínculo con el presidente Javier Milei: “Tengo conversación directa con el Presidente siempre que lo he planteado. Es injusto que vaya a la plaza con el poncho muerto de frío a pelear por las obras de Salta mientras Milei canta en el Movistar Arena. Lo justo sería que podamos cantar juntos allí”, afirmó.

Sáenz también destacó los avances macroeconómicos del país, como la baja de la inflación, pero advirtió que “si no se ponen en marcha los motores de la economía real, la inversión y la exportación, no veo un camino de salida”.

Durante su discurso, repasó los desafíos de su gestión: la pandemia de salud, la crisis económica y el contexto actual, destacando su cercanía con los salteños. Cerró con un tono enfático, emulando al presidente Milei, al grito de: “¡Viva Salta, carajo!”, y dio por inaugurado formalmente el nuevo período legislativo.