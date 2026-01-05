El giro de la negociación de Trump con el chavismo dejó en offside a Milei

Javier Milei quedó en offside con el giro que hizo Donald Trump para negociar la transición con el chavismo en Venezuela y descartar un gobierno conformado por la oposición como pidió oficialmente la Rosada.

El libertario quiso ser el primer mandatario del mundo en pedir que tras el secuestro de Nicolás Maduro, Venezuela quedara en manos de Edmundo González Urrutia y Corina Machado.

Pocos minutos después de que Trump anunciara que había sacado a Maduro de su país, la Cancillería comandada por Pablo Quirno sacó un comunicado oficial en el que “recomendaba” a Estados Unidos que impusiera a esos dos dirigentes de la oposición venezolana.

“El Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela”, dijo el comunicado de Cancillería.

El interrogante que deja el giro de Trump que dejó en offside al gobierno de Milei es hasta qué punto el libertario tiene línea con la Casa Blanca, si no puede anticiparse a una maniobra geopolítica de tamaña envergadura.

Pero luego el propio Trump se encargó de ningunear a Machado y dijo que no la querían en su país, por ende no sería la encargada de encarar el nuevo gobierno. A Urrutia, a quien Milei hizo salir al balcón de la Rosada, ni siquiera lo mencionó. En cambio, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, sí encararon negociaciones con Delcy Rodríguez, vice de Maduro, para encarar la transición.

Este domingo, Rubio fue más allá y dijo que además de negociar con Delcy, ni siquiera pensaban en unas nuevas elecciones. “Es muy prematuro para eso”, dijo el secretario de Estado y luego tuvo un sinceramiento brutal: “Nos importa la democracia y todo eso, pero lo primero que nos importa es la seguridad y prosperidad de Estados Unidos”, dijo.

Trump ya había dejado en soledad a Milei cuando viajó a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado. Ni siquiera la venezolana llegó a tiempo para la premiación y Milei tuvo que volverse de apuro a la Argentina en un viaje millonario que, si ya era infructuoso entonces, ahora cobra aún menor relevancia.

