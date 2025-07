El Garrahan sigue movilizado: miles de personas marcharon a Plaza de Mayo en defensa de la salud pública 

​

Una enorme multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo. “La marcha fue muy positiva, hubo mucha más gente de la que esperábamos”, aseguró en diálogo con Página/12 Flavia Electra De Santis, instrumentadora quirúrgica del equipo de trasplante hepático del Garrahan.

“Estamos muy contentos porque esta masividad demuestra que la causa tiene un gran apoyo, y al contrario de lo que nos quieren hacer creer desde ciertos sectores, el pueblo está dispuesto a dar pelea por sus derechos y por la salud pública”, añadió la trabajadora de la institución pediátrica y sostuvo que “el grado de adhesión fue más alto que en paros anteriores por parte de los trabajadores del hospital, e incluso se sumaron de ciertos gremios que no venían haciendo paro”.

A su vez, Flavia remarcó la importancia del acompañamiento que recibieron por parte de familias y vecinos de todo el país que se sumaron al reclamo. “Su apoyo es sumamente importante, porque creemos que gracias a ese acompañamiento no se está avanzando más fuerte sobre el hospital. Si nuestra causa no tuviera tanto apoyo nacional, creo que estaríamos en peores situaciones, como ha pasado en otros sectores del Estado”, evaluó la trabajadora del hospital de niños.

La masividad de la convocatoria y la pluralidad de las organizaciones que participaron se hacía evidente al recorrer las cuadras de la avenida de Mayo que conectan el Congreso con la Plaza de Mayo. Allí desembocó la movilización, que finalizó con la lectura de un documento que destacó la importancia de la movilización y exigió que ningún trabajador del hospital gane por debajo del costo de la canasta familiar. “La Patria no se vende, la salud pública se defiende”, rezaba uno de los carteles que animaron la protesta. “El hambre no espera, la salud no se posterga, lxs niñxs no son la casta”, advertía otro a su lado, junto con una pancarta que aseguraba: “Sin salud y educación no hay futuro, lo que calla el Gobierno lo gritamos nosotros”.

Era interminable la presencia de los trabajadores de la Salud que se movilizaron por el Garrahan. Englobados en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, se encontraban los trabajadores de los hospitales Pirovano, Muñiz, Ramos Mejía, Argerich y Álvarez, entre otros. También estuvo presente el Foro por el Derecho a la Salud y la Posta de Salud y Cuidado de Zona Oeste.

Una de las principales presencias del universo sindical en la movilización fue la del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, compuesto por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Camioneros, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros gremios. No fueron los únicos. También se movilizaron el Sindicato de Dragado y Balizamiento, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), la Conadu Histórica y el Sindicato de Trabajadores Viales (SPV).

Hugo, que participó de la marcha con la columna del SPV, explicó a este diario que “estamos luchando para frenar la destrucción del Estado, por eso hoy hay que apoyar al Garrahan”. “Con este ajuste sobre la salud pública, pareciera que el Gobierno quiere desangrar al pueblo”, agregó.” Me duele muchisimo todo esto, ademas porque trabajé toda mi vida en Salud y con chicos con discapacidad. Lo unico que nos queda es ganar las calles”, dijo por su parte Matilde, una jubilada.

Algunas de las organizaciones políticas y sociales que se movilizaron fueron Patria Grande, La Cámpora, la Corriente Clasista y Combativa, Nuevo Encuentro, La Dignidad, el Partido Obrero, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Verón y el Partido de los Trabajadores Socialistas, entre otros. También se hicieron presentes numerosos centros de estudiantes de diversas universidades, junto con organizaciones culturales y de derechos humanos. “Vine porque todo el pueblo tiene que defender la salud, no puede ser que los trabajadores estén precarizados como lo están”, explicó Ayelén en diálogo con Página/12.

“Estamos hablando del Garrahan, un hospital tan importante para la Argentina y la región que atiende a miles y miles de niños. Es un contexto en el que toda la gente debe salir a defender lo que nos corresponde, porque la salud es pública en Argentina”, afirmó y sostuvo que “en la salud, estamos hablando de trabajadores que se prepararon durante años, estudiaron y se especializaron nada más y nada menos que para salvar vidas, pero este es un Gobierno con un plan de ajuste que recae sobre los trabajadores y los que menos tienen, mientras los de siempre con la bicicleta financiera se están llenando de plata”.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli