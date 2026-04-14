El FMI recorta el crecimiento y eleva la inflación en Argentina: nuevas proyecciones económicas para 2026

El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja el crecimiento del PIB argentino y duplicó la proyección de inflación en su último informe global. El nuevo escenario anticipa una recuperación más lenta y mayores presiones de precios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó sus estimaciones globales y revisó a la baja el panorama económico de Argentina para 2026, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y mayores costos de energía y transporte.

Según el informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO), el país tendrá un crecimiento más moderado y una inflación significativamente más alta de lo previsto en el último reporte.

Crecimiento más lento del PBI en 2026

El organismo redujo la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina a 3,5%, lo que representa una caída de medio punto porcentual respecto de la estimación anterior.

En octubre, el FMI esperaba una expansión de 4,0%, pero el nuevo escenario refleja un menor impulso de la demanda global y mayores restricciones externas que afectan la recuperación económica.

La inflación proyectada casi se duplica

Uno de los cambios más significativos del informe es la fuerte corrección en la inflación esperada.

El FMI elevó la proyección para Argentina a 30,4% anual, cuando en el informe previo la ubicaba en 16,4%. El salto refleja un incremento de más de 14 puntos porcentuales.

El organismo atribuye esta suba al impacto de los mayores costos internacionales, especialmente en energía y transporte, que terminan presionando sobre los precios internos.

Argentina, por encima del promedio regional en crecimiento

Pese al recorte, el país continúa mostrando una mejora por encima del promedio de América Latina y el Caribe.

El FMI estima un crecimiento regional de 2,3%, mientras que economías como Brasil (1,9%) y México (1,6%) se ubican por debajo. En el caso de Chile, la proyección sube a 2,4%.

Un escenario global más complejo y volátil

El informe del FMI advierte que la economía mundial atraviesa un contexto de “choque de oferta negativo”, impulsado por conflictos internacionales y disrupciones en las cadenas logísticas.

Esto impacta especialmente en países dependientes de importaciones energéticas o insumos, como Argentina, donde las presiones inflacionarias se intensifican.

Más inflación y menos crecimiento: el nuevo desafío económico

La combinación de menor crecimiento y mayor inflación redefine el panorama macroeconómico argentino para el próximo año.

El FMI advierte que el nuevo escenario aleja la posibilidad de una desinflación rápida y obliga a replantear las expectativas de estabilización económica en el corto plazo.