El FMI destrabó USD 1.000 millones para la Argentina y respaldó el plan económico

El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones. El organismo destacó las reformas económicas, aunque advirtió por las reservas y pidió avanzar con más cambios fiscales y previsionales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la segunda revisión técnica del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones que ingresará en las próximas horas a las reservas del Banco Central.

La decisión representa un respaldo clave para el programa económico del Gobierno de Javier Milei y llega en medio de la estrategia oficial para fortalecer las reservas, sostener la desaceleración inflacionaria y consolidar el superávit fiscal.

El organismo conducido por Kristalina Georgieva destacó que el Gobierno argentino avanzó con reformas fiscales, comerciales y laborales, además de cambios en el esquema monetario y cambiario.

Según el FMI, esas medidas ayudaron a mejorar la confianza del mercado, fortalecer las reservas y sostener el proceso de desinflación.

Sin embargo, el directorio también señaló que no se alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas prevista para fines de 2025, aunque reconoció la implementación de medidas correctivas.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que las autoridades argentinas continúan avanzando “con paso firme” en el proceso de estabilización económica y construcción de una economía más orientada al mercado.

El organismo valoró especialmente el equilibrio fiscal, la reducción de subsidios y las reformas de desregulación impulsadas por el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo.

Aunque respaldó el rumbo económico, el FMI volvió a reclamar reformas estructurales para sostener el programa en el tiempo.

Entre los puntos señalados aparecen cambios en el sistema tributario y previsional, mayor disciplina fiscal en provincias y municipios y continuidad en la reducción de subsidios energéticos.

También pidió mejorar la previsibilidad regulatoria y tributaria para atraer inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

La aprobación de la revisión era clave porque habilita el giro de USD 1.000 millones que se incorporarán a las reservas internacionales del Banco Central.

En las últimas semanas, el BCRA venía acelerando la compra de divisas y ya acumuló más de USD 8.800 millones en lo que va del año.

Solo este jueves, la autoridad monetaria sumó USD 145 millones y se acerca al 90% de la meta anual de acumulación de dólares.

El FMI reconoció que la incertidumbre política afectó temporalmente la actividad económica y la estabilidad externa durante parte de 2025, aunque destacó que las recientes correcciones ayudaron a recuperar confianza y retomar el proceso de desinflación.

El organismo también señaló que el contexto internacional se volvió más complejo, aunque valoró la continuidad del programa económico argentino.