El FMI advirtió por el atraso en la actualización del IPC y pidió avanzar con una reforma del INDEC

El Fondo Monetario Internacional cuestionó la falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor en la Argentina y advirtió que la metodología vigente del INDEC “resulta menos representativa de la canasta de consumo actual”, al tiempo que reclamó avanzar con la reforma comprometida.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a señalar observaciones sobre las estadísticas oficiales de la Argentina y advirtió por la falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al considerar que la metodología vigente resulta “menos representativa de la canasta de consumo actual”.

En su último informe técnico, el organismo sostuvo que, si bien la información estadística del país es “en términos generales adecuada para la supervisión”, persisten deficiencias que dificultan el análisis económico. Entre ellas, apuntó de forma directa al índice de inflación que elabora el INDEC.

“El retraso prolongado en la actualización del dato de inflación ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual”, señaló el FMI en el documento.

El organismo recordó además que el Gobierno había asumido el compromiso de implementar una nueva metodología de medición del IPC a comienzos de este año, aunque finalmente su aplicación fue postergada.

En ese sentido, el Fondo también remarcó que no se trata del único punto débil del sistema estadístico argentino, y mencionó limitaciones en las cuentas nacionales y en la disponibilidad de datos del sector externo, que presentan rezagos en su publicación.

Al mismo tiempo, el informe valoró como un avance la mayor transparencia en la información del Banco Central, aunque advirtió que el marco institucional del INDEC “necesita modernizarse” para mejorar la calidad de los datos.

Finalmente, el FMI aseguró que continuará brindando asistencia técnica a la Argentina para fortalecer sus estadísticas oficiales y avanzar hacia estándares internacionales más consistentes.