El fin de la unidad que nunca investigó $Libra 

Con el argumento de que “la tarea encomendada fue cumplimentada”, el Gobierno disolvió por decreto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que había creado en el ámbito del Ministerio de Justicia para juntar información vinculada con el escándalo $LIBRA, aunque la realidad es que nunca investigó nada. La decisión confirma que fue parte de un show para decir que se iban a autoinvestigar después del escándalo por el cual más de 40.000 inversores perdieron miles de dólares tentados por la promoción del token que hizo desde su cuenta en “X” Javier Milei. Varios de los informes entregados a la fiscalía a cargo de la causa judicial dicen: “no existe información ni registros sobre el tema y las personas mencionadas”, “no existe información vinculada al denominado asunto criptomoneda Libra”, “en los archivos de esta dirección no obra información, antecedentes ni documentación relacionados con la solicitud”, y una larga lista de otras frases equivalentes junto con notas de portales de noticias.

La UTI fue creada el 19 de febrero, cinco días después del lanzamiento de $LIBRA. Estuvo bajo la órbita del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la comandaba su jefa de Gabinete, María Florencia Zicavo. En un inolvidable reportaje con Jonathan Viale, poco después de que estallara el revuelo y se abriera una causa judicial, Milei fue interrumpido por Santiago Caputo justo cuando le sinceraba al periodista que su situación judicial quedaría en manos de Cúneo, algo que no es legalmente posible y que implicaba reconocer que lo que había hecho (la promoción del token) estaba relacionado con su función presidencial. Ese tramo de la nota, había sido eliminado pero se filtró. Bajo el ropaje de esta unidad sin precedentes, la cartera de Justicia quedó por estos tres meses al mando de la estrategia.

La función prevista para la UTI por el decreto que la creó era juntar la información que desde la investigación judicial le requirieran al gobierno. Pero, en rigor, la UTI acopiaba lo que quería y eso mandaba a tribunales. Le pedía informes a cada dependencia, éstas le contestaban en lugar de responder al juzgado de María Servini o a la fiscalía de Eduardo Taiano, la unidad filtraba y mandaba. “Como ya se aportaron todas las pruebas ya no tiene sentido. Todo lo que se pidió se entregó, entonces no tiene sentido”, argumentó Milei ayer en una entrevista.

Cierta información proporcionado por la UTI, como las visitas a la Casa Rosada está duplicada y ya se conocía. Hay tres ingresos del empresario estadounidense creador de $LIBRA, Hayden Davis a la Casa Rosada, están los de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy –muy cercanos al presidente y quienes le presentaron a Davis– y los de Sergio Morales, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores que también está imputado como alguien que habría tenido un papel relevante en un presunto acuerdo.

En el caso de Novelli, son 12 ingresos a la Casa de Gobierno y cuatro a la Quinta de Olivos desde el comienzo de la gestión. Las tres veces que Davis fue, estuvo con Novelli. En dos ocasiones participó Terrones, que tiene otra visita más junto a Novelli. En la mayoría de las reuniones figura que la autorización la otorga la secretaria de la presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei. Cuando la fiscalía pidió visitas exclusivamente al despacho de ella, la UTI le mandó la lista encriptada, es decir, requería un código de acceso, lo que demoraba la llegada de la información y su análisis.

La pregunta es: ¿Por qué ahora la UTI da por terminada su pesquisa si la causa judicial está en un momento candente?, ¿Dio el asunto por terminado?. Es llamativo que coincide con la aparición de un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal, revelado por Página/12, que incluye las imágenes de la madre y la hermana de Novelli que el 17 de febrero, primer día hábil pos lanzamiento de $LIBRA, entraron a las cajas de seguridad de Mauricio Novelli –ya que contaron autorización– y todo indica que llenaron un bolso y una mochila que habían ingresado vacíos. El joven había contratado esas cajas en la sucursal de Martínez del Banco de Galicia el 4 de febrero, solo 10 días antes de la criptoestafa.

Uno de los documentos más extensos enviado por la UTI es una recopilación de respuestas de distintas áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que se le pidió “toda la información y documentación obrante en su poder relacionada con el criptoactivo denominado $LIBRA” con Novelli, Terrones Godoy (ambos socios en Tech Forum), Agustín Tiberio (gerente en Tech Forum), Jeremías Walsh (socio de Novelli en una academia de trading donde Milei daba clases), Charles Hoskinson (fundador de la plataforma blockchain Cardano), Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (CEO de Kip Protocol, que participaría en la difusión de $LIBRA y la supuesta fase de reparto de donaciones a empredimientos, que no existió), Bartosz Lipinski (fundador de la plataforma Cube Exchange que usó la imagen de Milei en un spot).

Las áreas que responden son de todo tipo: Dirección de Asuntos Ambientales, Dirección de Organismos Internacionales, Comisión Interministerial para la prohibición de armas químicas, Comisión Nacional de Límites Internacionales, Dirección de Asuntos Regionales, Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Internacionales, Dirección de Tratados, de Consejería Legal, de América del Norte, de Europa, de Asuntos Consulares, de Límites y Fronteras, de América Central Cribe y México, de Asia y Oceanía, de Promoción de Exportaciones Subsecretaría de Polícita Exterior, entre otras.

La mayoría responden con la fórmula “no obran en esta dirección antecedentes en la materia”; “no obra información ni documentación alguna relacionada con el criptoactivo denominado $LIBRA ni respecto de las personas físicas y jurídicas enumeradas”; “no obran antecedentes o información relativa al tema de referencia”; “no existe información ni registros sobre el tema y las personas mencionadas”; “no existe información vinculada al denominado asunto criptomoneda Libra”. Algunas embajadas mandaron publicaciones aparecidas en sus países (Chile, Uruguay, Bolivia).

La única dependencia que se corre de ese libreto es la Dirección de Promoción de Servicios Basados en el Conocimiento, que le recomienda a Milei que no vaya a la Cumbre Anual de la Fundación Cardano a la que había sido invitado en Dubai. Le decía que en su lugar era mejor que fuera un funcionario de la “oficina comercial”. A la excanciller Diana Mondino, le aconsejaba lo mismo pero respecto a la cumbre de Cardano que se haría, y se hizo, en Buenos Aires, en octubre, justo cuando estaba por empezar el Tech Forum organizado por Novelli y Terrones Godoy, que sirvió –según ellos mismos relataron en un escrito– para que germinaran negocios cripto y tecnológicos, y para profundizar el vínculo con Davis y con Peh. A Mondino, le señalaron que era mejor que la participación se limitara a la Cámara Argentina de Fin Tech. Tal vez sea un indicio útil en la investigación: queda claro que la propia Cancillería les decía que no se mezclaran con esos negocios privados, tal vez no sólo por los riesgos legales sino porque podría complicar otras relaciones bilaterales.

El nombre del fundador de Cardano, Hockinson, se amplificó en el país a raíz del escándalo con la criptomoneda, ya que dijo públicamente que le pedían dinero para poder acceder a una reunión con Milei y le prometían que pasarían “cosas mágicas”.

El Tech Forum se hizo en el hotel Libertador y uno de los informes incluye los costos: 32.000 dólares en total es lo que figura. Ese hotel, de Eduardo Elsztain, es el mismo en le que se alojó Milei antes y durante las elecciones presidenciales. El Presidente estuvo a cargo del cierre de ese evento que tanto Novelli como Terrones dijeron en un escrito que fue privado, pero se planeó en la Casa Rosada. Los tickets de pago que aparecen entre la documentación, muestran que se hicieron cash, con lo cual será más difícil rastrear de dónde salió la plata. Una de las habitaciones la ocupaba Pía Novelli, hermana de Mauricio que fue filmada retirando el contenido –que sería plata– de la caja de seguridad de él.