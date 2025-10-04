El expresidente le pidió que resuelva el caso Espert 

​

Javier Milei escribió en su cuenta de X que el encuentro con el expresidente Mauricio Macri en Olivos fue “muy fructífero”. Hasta ahí todo bien, pero después vino la verdad. El Presidente escribió que “acordaron” trabajar en conjunto pero recién después de las elecciones del 26 de octubre. Como para que no tenga sabor a poco, afirmó Milei que ese acuerdo es para “construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales” que necesita el país (y que le reclama el gobierno de Donald Trump). No hubo foto, un detalle que da cuenta de la debilidad de Milei. Otro dato que no está en el tuit es que el expresidente cuestionó el manejo, errado según su consideración, del caso José Luis Espert y le pidió una definición.

Milei no lo recibió solo y tampoco hubo milanesas. El Presidente se encontró con Macri acompañado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El expresidente entró y salió de la quinta que habitó entre 2015 y 2019, sin mostrarse y sin hacer declaraciones, ni siquiera por redes sociales.

Todo indica que el expresidente planteó su desacuerdo con el manejo del caso Espert. Es más, para Macri continuar con el tema en los medios no beneficia a la Casa Rosada. Y es por eso que el expresidente dijo que todo acuerdo entre ambas fuerzas será posterior a las elecciones del 26 de octubre. Un planteo que se parece mucho a la promesa de respaldo que Milei recibió de Donald Trump: ganar las elecciones, acordar con los gobernadores y después vendrán las ayudas.

Esta fue la razón por lo que la reunión fue extensa. Fueron dos horas casi clavadas. Macri llegó a las 17 y se retiró cerca de las 19. Milei se quedó con las ganas de tener una foto similar a la que consiguió con Trump. Lo cierto es que en este tiempo los respaldos políticos no le están generando las consecuencias esperadas. La foto y el tuit impreso de Trump tuvo un efecto positivo que apenas llegó a las 72 horas. Nadie sabe cuánto habría ayudado una imagen junto a Macri, pero el expresidente tiene una características y es que no olvida el maltrato, como el que le dispensó Milei en este año y medio.

Al parecer para Macri es tiempo de cobrarse una revancha por ese destrato.

Al igual que en la reunión del pasado fin de semana, participó Francos. El jefe de Gabinete por estos días parece gozar de mejor relación con el fundador del PRO. A diferencia de Milei, el ministro coordinador tiene con Macri una foto, esa que se tomaron cuando hace diez días se encontraron en un evento público.