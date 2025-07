El escarnio contra Villarruel no cesa 

​

El intendente de Mar del Plata y candidato a senador bonaerense por la Quinta Sección Electoral, Guillermo Montenegro, salió hoy en defensa del presidente Javier Milei en medio de la interna libertaria y lanzó duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de haberse apartado del rumbo fijado por el mandatario.

“Ya no está en la toma de decisiones por una decisión personal de ella, de abandonar las ideas que marcaba el Presidente como importantes. Si hay uno del equipo que no responde, no sos más parte del equipo”, afirmó Montenegro en declaraciones al ciclo “Infobae en Vivo”.

Las declaraciones del jefe comunal de General Pueyrredón se produjeron en el contexto de las diferencias entre Milei y Villarruel por el tratamiento legislativo de los proyectos sobre aumento a jubilados y emergencia en discapacidad, iniciativas que fueron apoyadas por la vice en el Senado en contra del criterio del Ejecutivo.

Montenegro sostuvo que Villarruel “ya no está más en el proceso de toma de decisiones” y remarcó: “El Presidente está convencido de que hay proyectos que van a generar inflación y emisión. Eso es ‘game over’, está muy claro: decidimos ir para este lado y vos decidiste ir para el otro”.“El Presidente es el que manda, no hay ninguna duda que cuando dice ‘vamos para acá’, lo hace pensando en la Argentina. Si alguien del equipo no está dentro del esquema, se tiene que ir. Está claro”, sentenció el dirigente marplatense, que forma parte de los armados territoriales que respaldan el rumbo del Gobierno nacional.