El escándalo de la ANDIS llegó a la prensa internacional 

Lejos de ser un “fenómeno barrial”, el escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trascendió las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo. La prensa internacional refleja con atención la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei.

La mayoría de los informes del exterior se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente, con su hermana Karina Milei como una de las principales señaladas.

“Escándalo en Argentina: incautan celular de exjerarca en medio de denuncias contra Javier y Karina Milei”, presentó la noticia El País de Uruguay. “La Policía encontró al exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, destituido tras la filtración de unas grabaciones que detallan un esquema de sobornos”, describió el principal diario del país vecino.

La agencia Bloomberg tituló que “Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas”, y advirtió que el caso podría mermar el índice de aprobación del Presidente.

“Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina”, es el título que eligió El País de Madrid, detallando los nombres de los funcionarios y empresarios implicados.

Otro diario español, El Mundo, informó sobre la crisis política interna que generó el caso, señalando que “El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción”.

Un corresponsal en Roma destacó que “Europa sigue de cerca las derrotas de Milei en el Senado y los casos de corrupción vinculados a su familia”.