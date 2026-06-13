El empleo formal volvió a caer en marzo: comercio marcó su peor nivel en casi dos años

El empleo formal volvió a retroceder en marzo y registró una pérdida de más de 10.700 puestos de trabajo asalariados. El comercio alcanzó su nivel más bajo en casi dos años, mientras que también cayó la cantidad de monotributistas. En contraste, Neuquén y Río Negro se ubicaron entre las pocas provincias que lograron generar empleo registrado.

El mercado laboral formal volvió a mostrar señales de debilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, se registró una nueva caída en el empleo asalariado privado y también retrocedió la cantidad de monotributistas, un segmento que hasta ahora había mostrado mayor resistencia frente al deterioro económico.

Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante marzo se perdieron 10.728 puestos de trabajo asalariados formales, lo que representa una baja del 0,11% respecto de febrero. A su vez, se contabilizaron 17.685 monotributistas menos, consolidando una tendencia negativa que vuelve a encender alertas sobre la situación laboral en el país.

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la cantidad de empleos asalariados formales destruidos supera los 300.000 puestos, mientras que también se redujo significativamente el número de empresas empleadoras.

Comercio, el sector más afectado

Entre las actividades con mayor peso en la economía, el comercio volvió a ubicarse entre las más golpeadas. Durante marzo perdió 2.147 empleos registrados y acumuló una caída interanual de 24.275 puestos de trabajo.

Con estos números, el sector alcanzó su menor nivel de empleo desde julio de 2024, con poco más de 1,22 millones de trabajadores registrados.

La industria manufacturera también profundizó su retroceso. En marzo registró una pérdida de 5.043 puestos de trabajo respecto del mes anterior y acumula una caída interanual superior al 4%, equivalente a casi 48.000 empleos menos.

Menos empresas y más fragilidad laboral

Los datos oficiales también reflejan una disminución sostenida en la cantidad de empresas empleadoras. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 firmas con trabajadores registrados, una caída del 5,2%.

En comparación con marzo del año pasado, la reducción fue de 14.203 empresas, lo que evidencia el impacto que atraviesan distintos sectores productivos.

Las provincias que lograron crecer

A contramano de la tendencia nacional, algunas provincias registraron resultados positivos durante marzo.

Entre ellas se destacaron:

Neuquén: +4.918 puestos (+3,3%)

Río Negro: +3.451 puestos (+3,1%)

San Juan: +1.926 puestos (+2,4%)

La Rioja: +725 puestos (+2,5%)

Neuquén y Río Negro aparecen además como las únicas jurisdicciones que mantienen un saldo positivo de empleo registrado desde diciembre de 2023. El crecimiento está impulsado principalmente por actividades vinculadas al desarrollo energético y la explotación de recursos naturales.

Qué muestran los datos

El informe refleja que los sectores asociados a la producción de hidrocarburos, minería y actividades agropecuarias continúan creciendo, aunque generan una cantidad limitada de nuevos puestos laborales en comparación con la magnitud de las pérdidas registradas en comercio e industria.

De esta manera, marzo cerró con una nueva señal de alerta para el mercado laboral argentino, que continúa atravesando un escenario de fragilidad mientras la recuperación del empleo formal todavía no logra consolidarse.