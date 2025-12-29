El dólar sube antes de fin de año y crece la expectativa por el nuevo esquema de bandas

En la penúltima rueda del año, el dólar registra subas moderadas en todos los segmentos mientras el mercado se prepara para el debut del nuevo esquema de bandas cambiarias del Banco Central. El mayorista cotiza a $1.455, el blue supera los $1.530 y la mirada está puesta en la acumulación de reservas y el pago de u$s 4.300 millones a bonistas en enero.

El dólar inicia la última semana de 2025 con una tendencia alcista, en un contexto marcado por la expectativa que genera la implementación del nuevo régimen de bandas de flotación y la antesala de importantes compromisos financieros del Estado.

En estos últimos días del año, los dólares paralelos se mantienen como las cotizaciones más elevadas del mercado, reflejando la cautela de los operadores ante los cambios que comenzarán a regir desde enero.

Cómo cotiza el dólar en la penúltima rueda del año

Este lunes 29 de diciembre, el dólar mayorista se vende a $1.455, con una suba de $3,5 respecto al cierre del viernes. En tanto, el dólar minorista alcanza los $1.475 en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1.530, consolidándose como la variante más cara del mercado informal en el cierre del año.

Comportamiento de los dólares financieros

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) muestra una leve baja del 0,1% y cotiza a $1.529,27, mientras que el dólar MEP avanza un 0,3% hasta los $1.490,53.

El dólar cripto, en tanto, se ubica en $1.542,54, según datos de plataformas de intercambio, reflejando la tensión cambiaria previa al cambio de esquema.

El nuevo esquema de bandas del Banco Central

A partir de este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha una nueva etapa de acumulación de reservas, basada en un esquema de bandas de flotación del dólar que se ajustarán según la inflación.

El objetivo es avanzar hacia un tipo de cambio más alineado con las expectativas del mercado, evitando un atraso cambiario que pueda afectar el desempeño económico, y acompañando el proceso de remonetización de la economía.

Bandas atadas a la inflación desde enero

Desde el 1 de enero, el piso y el techo de la banda cambiaria comenzarán a ajustarse mensualmente en función del último dato de inflación publicado por el INDEC. Para enero de 2026, las bandas se ampliarán un 1,6%, de acuerdo con la inflación de noviembre, informada el 11 de diciembre.

Según el BCRA, este mecanismo busca favorecer la convergencia entre la inflación local y la internacional, fortaleciendo la previsibilidad del esquema cambiario.

Las proyecciones de dólar e inflación para 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación acumulada del 11,1% entre diciembre y mayo. Bajo el nuevo esquema, el techo de la banda cambiaria podría ubicarse cerca de los $1.732,49 hacia julio de 2026.

Para mayo de 2026, el REM estima un tipo de cambio oficial de $1.577, mientras que el techo de la banda se proyecta en $1.663,86, en línea con la inflación esperada.

Cómo interpreta el mercado el cambio de régimen

Desde el mercado financiero interpretan el nuevo esquema de bandas como una señal de que el Gobierno busca evitar una apreciación artificial del peso y permitir que el dólar encuentre un valor de equilibrio dentro de márgenes controlados.

En la práctica, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de la oferta y la demanda, lo que podría generar un sendero más sostenible para la actividad económica en 2026, en un contexto de menor inflación y mayor previsibilidad cambiaria.