El dólar se frenó y el blue cortó una racha de cuatro jornadas en alza

El dólar mayorista cerró a $1.497 y el oficial se mantuvo en $1.515 en el Banco Nación. El blue bajó a $1.550 tras cuatro subas.

El dólar mayorista volvió a cerrar este jueves en $1.497 y mantuvo la estabilidad que registra desde hace varias semanas, mientras que el dólar blue bajó a $1.550 para la venta y cortó una racha de cuatro jornadas consecutivas en alza. En el Banco Nación, el dólar al público permaneció en $1.515 para la venta.

La cotización mayorista, que funciona como referencia para buena parte del mercado cambiario, se mantuvo en el mismo nivel que había alcanzado el 24 de julio. Durante la rueda se negociaron USD 503,1 millones, en un contexto de oferta de divisas considerada relevante para esta época del año.

En agosto, el mayorista acumula una suba de $12, equivalente al 0,8%. En lo que va de 2026, en tanto, registra un avance de $42, cerca del 2,9%, una variación que se encuentra por debajo de la inflación acumulada durante el año.

Una cotización que permanece cerca de los $1.500

La estabilidad del dólar mayorista se sostiene después del salto de 5,3% registrado en junio. Desde entonces, la estrategia oficial apunta a mantener contenido el tipo de cambio para utilizarlo como una de las referencias frente a una inflación que continúa moviéndose alrededor del 2% mensual.

Entre las herramientas utilizadas aparecen las operaciones con contratos de dólar futuro, las colocaciones de bonos dollar-linked en el mercado secundario y tasas de interés elevadas en las licitaciones de instrumentos de corto plazo en pesos.

El dólar oficial para el público tampoco mostró cambios. En el Banco Nación terminó en $1.515 para la venta, el mismo valor de las últimas tres jornadas y cerca del máximo nominal de $1.520.

En el mercado de futuros, las cotizaciones también mostraron pocos movimientos. El contrato correspondiente a fines de agosto quedó en torno a los $1.507.

El blue fue la excepción de la jornada

La principal variación se observó en el mercado informal. El dólar blue cayó $10, un 0,6%, hasta los $1.550 para la venta. De esta manera, interrumpió una secuencia de cuatro ruedas consecutivas con aumentos.

La dinámica del mercado cambiario también está vinculada con el comportamiento de las reservas. Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, señaló que las reservas brutas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones, aunque advirtió por una desaceleración en las compras de divisas.

Según el análisis citado, el Banco Central acumuló 15 ruedas consecutivas con saldo comprador, pero el promedio diario de agosto se ubicó en USD 30 millones, muy por debajo de los USD 103 millones registrados en julio. En el acumulado de 2026, las compras alcanzan USD 13.681 millones.

El mercado sigue de cerca esa diferencia porque una menor adquisición diaria de divisas podría dificultar el ritmo de acumulación de reservas que se había observado durante los meses anteriores.

La mirada sobre las próximas jornadas

Otro de los focos de atención está puesto en los instrumentos dollar-linked y, particularmente, en el vencimiento de la Lelink D31G6 previsto para el miércoles 26 de agosto.

Max Capital informó que el Tesoro realizó esta semana un canje anticipado del instrumento con vencimiento el 31 de agosto, con el objetivo de anticipar el rollover y reducir la incertidumbre. La operación tuvo una aceptación del 34%, con USD 1.213 millones colocados en el instrumento con vencimiento en septiembre y otros USD 141 millones en el correspondiente a octubre.

Tras el canje, quedaron pendientes alrededor de USD 2.600 millones del D31G6, según las estimaciones citadas. Por su magnitud, el vencimiento será seguido de cerca por el mercado durante los próximos días.

La consultora 1816 también señaló que el próximo miércoles 26 se fijará el tipo de cambio final de la Lelink D31G6 y remarcó que se trata del mayor vencimiento de un título dollar-linked en lo que va del año.

En paralelo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió a la posibilidad de ampliar el acceso al financiamiento en dólares para empresas que no son exportadoras. Según explicó, existen sectores vinculados con el comercio exterior o con activos reales que podrían beneficiarse de ese tipo de crédito.

En el mercado corporativo, Pampa Energía colocó USD 138,4 millones mediante la emisión de Obligaciones Negociables Clase 28, a cuatro años y con una tasa anual de 5,5%. Los fondos podrán destinarse a inversiones productivas y de infraestructura en Argentina, además de refinanciamiento de pasivos y capital de trabajo.

Con el mayorista nuevamente en $1.497 y el blue retrocediendo después de cuatro ruedas de subas, el mercado cambiario mantiene como principal referencia la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad del tipo de cambio mientras avanza la acumulación de reservas y se aproximan vencimientos relevantes de instrumentos vinculados al dólar.