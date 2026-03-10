El dólar oficial se sostuvo sobre los $1.400 y se amplió la brecha con el techo de la banda

La cotización mayorista cerró en $1.416 y quedó a más de 14% del límite superior del esquema cambiario. La fortaleza global del dólar y la menor rentabilidad del carry trade influyen en el mercado local.

El dólar oficial cerró estable este lunes y se mantuvo por encima de los $1.400, en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales y por cambios en las expectativas financieras en el mercado local.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio terminó en $1.416, lo que lo ubicó a una distancia significativa del techo de la banda cambiaria, que se posicionó en $1.621,98. Esto implica un margen cercano al 14,6%. El volumen operado en el mercado contado superó los 339 millones de dólares.

En el mercado minorista, la cotización en el Banco de la Nación Argentina cerró en $1.435, mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central de la República Argentina se ubicó en $1.440,9. Con el recargo impositivo correspondiente, el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.865,5.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar contado con liquidación retrocedió 0,1% y se ubicó en $1.477,27, mientras que el MEP cayó 0,2% hasta los $1.434,96. Por su parte, el dólar blue se vendió a $1.425 en el mercado informal.

El comportamiento del mercado cambiario se da luego de varias semanas en las que la cotización se había mantenido por debajo de los $1.400. Ese escenario había estado favorecido por un contexto internacional más favorable para las monedas emergentes y por una mayor oferta de divisas en el mercado local.

Sin embargo, en los últimos días el panorama comenzó a modificarse. El fortalecimiento del dólar a nivel global, en parte vinculado al aumento de la tensión geopolítica en Medio Oriente, elevó la cautela de los inversores y afectó a los activos de economías emergentes.

En paralelo, en el mercado local también influyeron factores propios. El reacomodamiento de las tasas en pesos redujo parte del atractivo del llamado carry trade, estrategia financiera basada en invertir en instrumentos en moneda local con altas tasas de interés.

A esto se suma que aún no comenzó la liquidación masiva de divisas del sector agroexportador correspondiente a la cosecha gruesa, lo que mantiene acotada la oferta de dólares en el mercado cambiario.

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina continuó comprando divisas en el mercado oficial. En la última rueda adquirió 124 millones de dólares y acumuló un saldo positivo de 251 millones en la primera semana de marzo.

Pese a esas compras, las reservas internacionales registraron una caída de 383 millones de dólares y cerraron en 45.825 millones. La baja se explicó principalmente por la caída en la cotización del oro y por pagos a organismos internacionales.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina, los analistas proyectan que el tipo de cambio mayorista promedio se ubique en $1.429 durante marzo, mientras que estiman valores de $1.452 para abril y $1.475 para mayo.

De cara a las próximas semanas, especialistas del mercado anticipan un escenario de mayor volatilidad cambiaria, condicionado tanto por factores internacionales como por la dinámica de la oferta de divisas en la economía local.