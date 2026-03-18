El dólar oficial se mantuvo debajo de $1.400

El tipo de cambio cerró estable en sus distintas cotizaciones, mientras el BCRA enfrenta una fuerte salida de divisas por pagos externos.

El dólar oficial cerró este martes por debajo de los $1.400 en Argentina, en una jornada marcada por la volatilidad intradiaria pero con estabilidad en el cierre.

En el mercado mayorista, la cotización finalizó en $1.396 para la venta, mientras que en el Banco Nación el billete se mantuvo en $1.420. En tanto, el dólar blue volvió a subir y cerró en $1.430.

Calma cambiaria con tensión en las reservas

A pesar de la relativa estabilidad en el tipo de cambio, el Banco Central de la República Argentina enfrenta una fuerte caída de reservas internacionales.

El organismo perdió cerca de 900 millones de dólares en una sola jornada, principalmente por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF.

Aunque el BCRA logró comprar unos 50 millones de dólares en el mercado oficial, no alcanzó para compensar las salidas.

Cuánto cayeron las reservas

Tras estos movimientos, las reservas brutas se ubicaron en torno a los 44.788 millones de dólares, mientras que las reservas netas continúan en terreno negativo.

En el mercado de futuros, las expectativas apuntan a un dólar mayorista cercano a los $1.410 hacia fines de marzo.

Qué pasa con los dólares financieros

En el segmento financiero, los dólares mostraron leves bajas:

El dólar MEP se ubicó cerca de $1.419

El contado con liquidación (CCL) rondó los $1.467

Estos movimientos reflejan un mercado con menor presión inmediata sobre las cotizaciones paralelas.

Qué sostiene la estabilidad del dólar

El escenario cambiario actual combina varios factores:

Mayor oferta de divisas por exportaciones

Ingresos por financiamiento externo

Tasas en pesos que desalientan la dolarización

Este equilibrio permite mantener contenido al dólar oficial, incluso en un contexto de caída de reservas.

Superávit fiscal en medio de la recesión

En paralelo, el Gobierno logró sostener el equilibrio fiscal. El Sector Público Nacional cerró febrero con superávit financiero y primario, impulsado por un fuerte ajuste del gasto.

Sin embargo, la recaudación mostró una caída real interanual, lo que refleja el impacto de la contracción económica.

Un mercado en equilibrio frágil

La combinación de estabilidad cambiaria y pérdida de reservas configura un escenario delicado, donde el equilibrio depende de factores como el ingreso de divisas y la política monetaria.

Por ahora, el dólar se mantiene contenido, pero bajo presión en un contexto económico todavía desafiante.