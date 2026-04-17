El dólar oficial cae casi 7% en 2026 y el mercado busca señales sobre su piso

El tipo de cambio mayorista se ubica en torno a $1.358 y toca mínimos reales desde 2025. Analistas advierten por atraso cambiario y evalúan cuánto más puede bajar.

El dólar oficial continúa en baja y ya acumula una caída cercana al 7% en lo que va de 2026, en un escenario atípico para la economía argentina. La cotización mayorista se ubica en torno a los $1.358, alcanzando su nivel más bajo en términos reales desde mediados de 2025.

La tendencia abre un nuevo interrogante en el mercado: hasta dónde puede seguir cayendo el tipo de cambio y si existe riesgo de atraso cambiario en el corto plazo.

Dólar mayorista en baja: los números que marcan la tendencia

En lo que va del año, el dólar mayorista retrocede un 6,8%, mientras que las cotizaciones financieras también muestran caídas:

Dólar MEP: baja del 5,2% hasta los $1.403

Contado con liquidación (CCL): retroceso del 4,9% hasta los $1.450

En este contexto, la brecha cambiaria se mantiene acotada, oscilando entre el 1,7% y el 5,3%.

Por qué cae el dólar en Argentina: los factores clave

Especialistas señalan varios elementos que explican la tendencia bajista.

En primer lugar, la estacionalidad del agro: la liquidación de la cosecha gruesa incrementa la oferta de divisas en el mercado, lo que presiona a la baja el tipo de cambio.

A esto se suma el rol del Banco Central de la República Argentina, que mantiene un fuerte ritmo de compras y ya acumula más de u$s5.500 millones en el año, consolidando una posición compradora sostenida.

Política monetaria y menor circulación de pesos

Otro factor determinante es la política monetaria contractiva. La reducción de la liquidez en pesos limita la demanda de dólares y contribuye a estabilizar el mercado cambiario.

En paralelo, la base monetaria crece por debajo de la inflación, lo que implica una contracción real del dinero en circulación y refuerza el anclaje de expectativas.

Apoyo internacional y expectativas del mercado

El contexto externo también juega a favor. El respaldo de organismos internacionales y la expectativa de nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional fortalecen la confianza en el programa económico.

Estos factores funcionan como un ancla adicional para el tipo de cambio, al menos en el corto plazo.

¿Dónde está el piso del dólar? Las dudas del mercado

Pese a la tendencia clara a la baja, analistas advierten que el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad del nivel actual.

Algunos especialistas consideran que aún hay margen para nuevas caídas, especialmente en el dólar financiero, mientras que otros señalan que el valor actual podría comenzar a generar tensiones si se profundiza el atraso cambiario.

Por ahora, el consenso es que la estabilidad continuará en el corto plazo, aunque el comportamiento del dólar seguirá atado a la evolución de la política económica, la oferta de divisas y el contexto internacional.