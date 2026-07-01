El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo y cerró junio en alza

El dólar oficial subió por segunda rueda consecutiva y alcanzó un nuevo máximo en 2026. El mayorista cerró en $1.482 y el minorista llegó a $1.500.

El dólar oficial registró este martes su segunda suba consecutiva y cerró junio con un nuevo máximo anual. El tipo de cambio mayorista avanzó hasta los $1.482 para la venta, mientras que el minorista en el Banco Nación alcanzó por primera vez en el año los $1.500, consolidando el mayor incremento mensual desde mediados de 2025.

Durante junio, el dólar mayorista acumuló una suba del 5,3%, mientras que el minorista avanzó un 4,9%, en un contexto marcado por una mayor demanda de divisas y cambios en el escenario financiero.

Cómo cerraron las distintas cotizaciones

En el segmento mayorista, la divisa aumentó 50 centavos hasta los $1.482, manteniéndose todavía por debajo del techo de la banda cambiaria.

En tanto, el dólar minorista del Banco Nación finalizó la jornada en $1.500, mientras que el promedio de las entidades financieras relevado por el Banco Central se ubicó en $1.502,09.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cerró en $1.521,37, el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.556,28 y el dólar blue finalizó en $1.515, con un incremento cercano al 6% durante junio.

Los factores que impulsaron la suba

Analistas del mercado atribuyen el movimiento a una combinación de factores internacionales y locales.

En el plano externo, el fortalecimiento del dólar a nivel global, asociado a una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, generó presión sobre las monedas de los mercados emergentes.

A nivel interno, comenzó a reducirse el ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa, mientras que el cobro del medio aguinaldo y una mayor demanda de cobertura en moneda extranjera impulsaron las compras de dólares.

Los especialistas también consideran que el tipo de cambio atraviesa un proceso de corrección luego de varios meses de relativa estabilidad frente al avance de la inflación.

El Banco Central continúa acumulando reservas

En paralelo, el Banco Central mantuvo su estrategia de compra de divisas en el mercado oficial, aunque con una participación más moderada respecto de meses anteriores.

Durante la última rueda adquirió US$25 millones, en un mercado que operó más de US$821 millones.

Con ese resultado, las compras acumuladas durante junio alcanzaron US$1.371 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 superó los US$11.100 millones, por encima de la meta anual prevista para este año.