El dólar oficial alcanzó su valor más alto en cuatro meses y superó al blue

La cotización mayorista volvió a subir este miércoles y llegó a su nivel más alto desde febrero. Mientras tanto, el Banco Central continúa comprando reservas y se acerca a cumplir una de las principales metas acordadas con el FMI.

El dólar oficial mayorista volvió a registrar una fuerte suba y alcanzó este miércoles su cotización más alta desde principios de febrero, en una jornada marcada por nuevas compras de divisas por parte del Banco Central.

La moneda estadounidense avanzó $11,50 y cerró en $1.437 para la venta en el mercado mayorista, superando incluso al dólar blue, que se mantuvo en torno a los $1.435.

Se trata de uno de los movimientos más relevantes de las últimas semanas y refleja una tendencia alcista que viene consolidándose desde fines de mayo.

Cuánto cotizan el dólar oficial, el blue y los financieros

Con la nueva actualización, el dólar minorista en el Banco Nación se ubicó en $1.460 para la venta, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.898.

Por su parte, los tipos de cambio financieros también mostraron valores superiores al oficial.

El dólar MEP operó cerca de los $1.458 y el contado con liquidación (CCL) rondó los $1.513, manteniendo una brecha reducida respecto del mercado oficial.

Mientras tanto, el dólar blue quedó por debajo del mayorista, una situación poco habitual que llamó la atención de los operadores.

El Banco Central acelera la compra de reservas

En paralelo al movimiento cambiario, el Banco Central continúa fortaleciendo sus reservas.

Solo en la última rueda adquirió 175 millones de dólares y acumula compras por más de 230 millones en lo que va de la semana.

Desde el inicio de la actual etapa del programa económico, la entidad ya incorporó cerca de 10.000 millones de dólares, una cifra que la acerca al objetivo anual comprometido con el Fondo Monetario Internacional.

Caputo destacó el nivel de acumulación de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la meta de acumulación de reservas ya fue alcanzada y sostuvo que el ritmo de compras podría continuar durante los próximos meses.

Según planteó, el escenario actual podría permitir una acumulación de divisas superior a la prevista inicialmente, impulsada por el ingreso de dólares provenientes del comercio exterior y de colocaciones financieras.

Qué mira ahora el mercado

Los analistas siguen de cerca tres variables clave: la evolución del tipo de cambio, la acumulación de reservas y la dinámica de la inflación.

En un contexto internacional todavía atravesado por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera, el mercado también observa cómo impactarán estos movimientos sobre las tasas de interés y los precios durante las próximas semanas.

Por ahora, el dólar oficial continúa avanzando, el Banco Central suma reservas y el Gobierno busca consolidar una de las principales anclas de su programa económico de cara al segundo semestre.