El dólar blue subió y superó los $1.430: alcanzó su valor más alto desde marzo

El billete informal acumula dos semanas en alza y se consolida por encima de los $1.400. La brecha con el oficial se mantiene baja, por debajo del 1%.

El dólar blue volvió a subir este lunes 27 de abril y alcanzó su valor más alto desde mediados de marzo, en una jornada marcada por la continuidad de la tendencia alcista en el mercado paralelo.

Según operadores de la city, el billete informal avanzó $10 y cerró a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, consolidándose por encima de la barrera de los $1.400.

Con esta suba, el dólar paralelo acumula dos semanas consecutivas en aumento, lo que refleja una mayor presión sobre el mercado informal.

El movimiento se da en un contexto de ajustes en el resto de los tipos de cambio y expectativas económicas que siguen impactando en la demanda de divisas.

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la reducción de la brecha cambiaria.

El tipo de cambio informal quedó apenas un 0,9% por encima del dólar mayorista, una diferencia inusualmente baja en comparación con períodos anteriores.

Cómo cerraron los otros dólares hoy

En el resto del mercado cambiario también se registraron valores elevados:

El dólar mayorista cerró en $1.417

El dólar MEP alcanzó los $1.461,73

El dólar CCL se ubicó en $1.519,09

El dólar tarjeta llegó a $1.872

Estos valores muestran una estructura cambiaria con múltiples referencias, aunque con menor dispersión que en meses anteriores.

Bitcoin y dólar cripto: valores del día

En paralelo, el dólar cripto se ubicó en torno a los $1.493, mientras que Bitcoin cotizó en aproximadamente u$s77.018, según plataformas internacionales.

El avance del dólar blue se da en un escenario de seguimiento constante por parte del mercado, en medio de tensiones económicas y movimientos en las reservas.

Los analistas señalan que la evolución del tipo de cambio seguirá de cerca las decisiones económicas y la dinámica de la oferta y demanda en los próximos días.