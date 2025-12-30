El dólar blue subió $300 en 2025 y cerró cerca de su récord nominal histórico

El dólar blue acumuló en 2025 una suba del 24,3% y terminó el año cerca de su máximo histórico, mientras el oficial, el MEP y el CCL mostraron movimientos dispares en la última rueda.

El dólar blue cerró 2025 con una suba acumulada de $300, al pasar de los $1.230 con los que finalizó 2024 a valores cercanos a los $1.530, quedando así muy próximo a su récord nominal histórico. En términos porcentuales, el avance anual fue del 24,39%.

Este martes 30 de diciembre, el billete informal finalizó a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, según operadores de la city porteña. En la jornada, el blue retrocedió $10, luego de haber alcanzado el lunes un máximo en más de dos meses. La semana pasada había registrado un salto de $45, el mayor avance semanal de los últimos tres meses.

El pico nominal del dólar blue durante 2025 se registró el 22 de octubre, cuando llegó a cotizar a $1.550, su valor más alto desde que existe el mercado paralelo.

Dólar oficial y financieros

En el mercado mayorista, referencia para el comercio exterior, el dólar cerró este martes a $1.455.

En tanto, los dólares financieros operaron con leves variaciones:

Dólar CCL : $1.523,91, con una brecha del 4,7% respecto del oficial.

: $1.523,91, con una brecha del respecto del oficial. Dólar MEP: $1.483,38, con una brecha cercana al 2%.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista, que surge del dólar oficial minorista más el recargo del 30% deducible de Ganancias, se ubicó en $1.924.

Dólar cripto y Bitcoin

El dólar cripto, también conocido como dólar Bitcoin, cotizó a $1.529, de acuerdo con la plataforma Bitso.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin cerró la jornada en torno a los u$s 88.244, según la cotización de Binance.

Con estos valores, el dólar blue finaliza 2025 con una suba significativa, aunque por debajo de otros períodos de fuerte volatilidad, y se mantiene como una de las principales referencias del mercado cambiario informal en la Argentina.