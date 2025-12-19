El desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, según el INDEC

La tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, el nivel más bajo del año, según informó el INDEC. El dato muestra una mejora frente al 6,9% del mismo período de 2024 y una caída de un punto porcentual respecto del trimestre anterior, en un contexto de mayor actividad económica y aumento de la participación laboral.

La tasa de desempleo en la Argentina se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre del año, el nivel más bajo de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador muestra una mejora frente al 6,9% registrado en el mismo período de 2024 y una caída de un punto porcentual en comparación con el trimestre anterior, cuando había alcanzado el 7,6%.

Según el informe de Mercado de Trabajo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la reducción de la desocupación se dio en un contexto de recuperación de la actividad económica y mayor participación laboral. En ese sentido, la tasa de empleo alcanzó el 45,4%, con un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre, mientras que la tasa de actividad subió al 48,6%, lo que refleja que más personas salieron a buscar trabajo.

En términos absolutos, el organismo estadístico estimó que alrededor de 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones en los 31 aglomerados urbanos relevados.

Desde el análisis privado, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, señaló que la mejora del indicador está vinculada al mejor desempeño de la economía. “La creación de empleo superó nuestras expectativas y, a pesar de que más personas salieron a buscar trabajo, se logró una caída de la desocupación al 6,6%, lo que resulta una buena noticia”, afirmó.

El relevamiento no incluye aún los datos correspondientes al mes de octubre, que se conocerán en próximos informes oficiales.