El descargo de Milo J por la suspensión de su show en la exESMA 

Milo J se refirió en sus redes a la suspensión de su recital en el predio de la exESMA. “Gente les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre-escucha en la exESMA no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto… No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste”, dice en un video.

Efectivamente, el gobierno de Javier Milei montó un fuerte operativo con agentes de seguridad para impedir el show. “Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien”, señaló el artista por Instagram.

“Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno”, remató el músico sobre lo que iba a ser la presentación del disco 166 con entrada gratuita.

Más temprano, el Ministerio de Justicia de la Nación había solicitado la suspensión del show, cosa a lo que accedió la jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5. Horas antes, la agrupación HIJOS había agradecido a Milo J por presentarse en lo que fue el principal centro clandestino de detención de la ultima dictadura militar: “Gracias Milo J por elegir el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) para presentar tu música”.

A la par de cancelar el show, las autoridades también ordenaron sacar la gigantografía del momento en el que el expresidente Néstor Kirchner ordenaba bajar los cuadros de los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone en el Colegio Militar.