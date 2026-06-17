El costo de la construcción subió 2,7% en mayo y acumuló un aumento del 12,8% en 2026

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró una suba del 2,7% en mayo. Los mayores incrementos se dieron en los gastos generales y la mano de obra, mientras que la capacidad instalada de la industria alcanzó el 59,9% en abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó un 2,7% durante mayo, mostrando una desaceleración respecto de abril, cuando había registrado una suba del 3,1%.

El incremento estuvo impulsado principalmente por el capítulo de “Gastos generales”, que avanzó un 4%, seguido por “Mano de obra”, con un aumento del 3,5%, y “Materiales”, que registró una variación del 1,6%.

Dentro de los gastos generales, los mayores aumentos correspondieron a los alquileres de volquetes (11%), camionetas (5%), camiones volcadores (3,5%) y palas excavadoras (3%). En tanto, entre los materiales se destacaron las subas en productos plásticos (6,5%), productos aislantes (4,2%) y ladrillos y otros productos cerámicos (2,7%).

En el caso de la mano de obra, los salarios de los trabajadores asalariados aumentaron un 3,8%, mientras que los subcontratados registraron una suba del 1,9%.

Por rubros de obra, los mayores incrementos se observaron en movimiento de tierra (5,6%), otros trabajos y gastos (3,9%) y albañilería (3,3%). En contraste, ascensores (-0,2%) y vidrios (-0,4%) mostraron bajas respecto al mes anterior.

Con este resultado, el costo de la construcción acumuló un incremento del 12,8% en los primeros cinco meses del año y una suba interanual del 29%.

Por otra parte, el INDEC informó que la industria utilizó el 59,9% de su capacidad instalada durante abril, lo que representó una mejora de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2025.

Los sectores con mayor nivel de utilización fueron refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y alimentos y bebidas (60,4%).