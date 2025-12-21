El Conicet inició un nuevo streaming científico en el fondo del mar frente a Chubut

El Conicet comenzó la expedición “Vida en los extremos”, una misión científica con streaming en tiempo real desde el fondo del océano en el Atlántico Sur, frente a Chubut, a bordo del buque Falkor (too). Participan 25 científicos, 17 argentinos, y el objetivo es estudiar ecosistemas extremos asociados a filtraciones de gas metano, con transmisión abierta al público.

Los científicos del Conicet iniciaron una nueva expedición científica en el sur argentino con transmisión en vivo desde el fondo del océano. La misión, denominada “Vida en los extremos”, se desarrolla a bordo del buque Falkor (too) y avanza por el Atlántico Sur, con arribo previsto a Puerto Madryn, en aguas de Chubut.

La expedición se lanzó tras el fuerte impacto de una transmisión anterior que se volvió viral por el hallazgo de la denominada “estrella culona”, y vuelve a posicionar a la ciencia argentina en el centro de la atención pública a través del streaming científico en tiempo real.

Destino Atlántico Sur y equipo científico internacional

La campaña cuenta con un equipo de 25 científicos, de los cuales 17 son argentinos, y combina investigación de punta con divulgación científica abierta. El trabajo se concentra en zonas poco exploradas del Mar Argentino, donde las condiciones ambientales son extremas y la vida se desarrolla bajo reglas muy distintas a las de los ecosistemas superficiales.

Ecosistemas extremos y gas metano en el fondo del mar

El objetivo principal de la misión es estudiar ecosistemas de aguas profundas asociados a filtraciones naturales de gas metano. En estos ambientes, los organismos no dependen de la luz solar, sino de procesos químicos para obtener energía, lo que los convierte en clave para entender la biodiversidad marina profunda y su funcionamiento.

Un robot submarino transmite imágenes en vivo

Uno de los aspectos más innovadores de la expedición es el uso de un robot submarino de alta tecnología, capaz de descender a grandes profundidades y transmitir imágenes en vivo. Gracias a este dispositivo, el público puede observar en tiempo real anémonas, estrellas de mar, rayas y organismos gelatinosos que habitan en la oscuridad total del océano profundo.

Muestreos de plancton y cadenas alimentarias

Además de las observaciones visuales, el equipo científico realiza muestreos de plancton, un componente esencial para comprender la estructura de las cadenas alimentarias y los procesos biológicos que sostienen la vida en el océano profundo. Estos estudios permiten ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del Mar Argentino y su conservación.

Un pulpo a más de mil metros, la nueva estrella del streaming

Durante una transmisión en vivo, investigadores del Conicet lograron registrar un pulpo a 1.071 metros de profundidad en la Cuenca del Salado y la Cuenca de Malvinas, una de las regiones menos exploradas del océano. El hallazgo se dio mientras se estudiaban ecosistemas sometidos a alta presión y oscuridad extrema, y volvió a captar la atención del público.

Divulgación científica abierta y acceso educativo

Como en campañas anteriores, toda la exploración puede seguirse en tiempo real a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute. Durante las transmisiones, los científicos explican los hallazgos, responden preguntas y comparten información en el momento. Los datos e imágenes obtenidos quedarán disponibles en repositorios abiertos y serán adaptados con fines educativos para escuelas y universidades.

Cómo ver el streaming del Conicet en vivo

La expedición “Vida en los extremos” se transmite en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube del Schmidt Ocean Institute, permitiendo seguir paso a paso esta nueva misión científica del Conicet en aguas de Chubut.