El Congreso vuelve a desafiar al Gobierno de Javier Milei 

Después de la dura derrota del últmo jueves en el Senado, este martes el Gobierno de Javier Milei volverá a enfrentar un nuevo desafío en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados se reunirá a las 12 del mediodía para tratar una serie de iniciativas propuestas por distintos sectores de la oposición. Se trata de los proyectos que buscan avanzar en la investigación del criptogate, la declaración de la emergencia en discapacidad, un pedido de informes sobre el estado de la obra pública y más de 15 expedientes para mejorar la crítica situación de los jubilados y jubiladas. El llamado fue oficializado este domingo y la apuesta de la oposición será unas 24 horas antes de que la CGT comience la primera medida de fuerza de su plan de lucha previsto para 2025.

Mientras continúan las esquirlas del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a integrar la Corte Supema, el Congreso volverá a convertirse en el centro de la disputa entre oficialismo y oposición. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, formalizó este domingo la convocatoria solicitada por la oposición el jueves de la última semana, justamente cuando el Senado le votaba en contra. El pedido presentado llevaba las firmas de los jefes de los principales bloques opositores: Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), entre otros diputados y diputadas.

El primer obstáculo que deberán sortear los opositores será el quórum. A diferencia de la Cámara Alta, donde la oposición está muy cerca contar con la mayoría absoluta, en Diputados el número mágico para iniciar la sesión está mucho más lejos. Con asistencia perfecta de todos los convocantes es suficiente para llegar a 129: Con los 98 de UP, 12 de Democracia para Siempre, 15 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda se alcanzan 136. Sin embargo, habrá al menos unas 8 bajas en UP, entre 3 o 4 ausentes entre los radicales disidentes y 7 del bloque que lidera Miguel Pichetto. En ese contexto, la suerte de la sesión quedará en manos del bloque de la UCR y del PRO, que podrían aportar un puñado de legisladores no alineados con la Casa Rosada.

El primer punto de la agenda es el que involucra directamente al presidente Javier Milei y su círculo más cercano. Existen tres expedientes que ya tienen dictamen de comisión: la creación de una comisión investigadora; los pedidos de interpelación a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo como la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el vocero Manuel Adorni, entre otros. Y en tercer lugar una serie de pedidos de informes que deberían responderse por escrito, propuesto por los sectores menos combativos de la oposición.

Sobre este tema, que lleva más de un mes de idas y vueltas, será crucial la actitud de la bancada que lidera el radical cordobés, Rodrigo De Loredo. Para parte de ese bloque, será suficiente con la visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prevista para el día siguiente, el miércoles, a las 14:30. Fue la forma que los libertarios encontraron para intentar desactivar un conflicto que pega de lleno en el corazón de la Casa Rosada. Lo cierto es que la Constitución ordena al jefe de Gabinete a asistir alternadamente una vez por mes a ambas cámaras del Congreso durante el período de sesiones ordinarias, es decir entre marzo y noviembre inclusive. En este caso, le toca el turno a Diputados y los radicales con peluca utilizarán esa coincidencia para despejarle el camino al oficialismo en un tema que le genera muchos dolores de cabeza. De hecho, en Estados Unidos ya se prepara una denuncia penal, además de la ya existente demanda civil del estudio Burwick Law contra Hayden Davis y compañía, que podría presentarse en los próximos días e involucrar directamente a Milei y su entorno.

Los diputados opositores llevaron este tema la recinto después de votar el emplazamiento a las comisiones presididas por libertarios y sus aliados a discutir y emitir dictamen sobre los distintos expedientes presentados. Esta estrategia es similar a la que intentarán aplicar para la cuestión jubilatoria.

Tras la caída de la moratoria previsional, el último 23 de marzo, que permitía acceder a una jubilación a aquellas personas que no tuvieran los 30 años de aportes necesarios, ahora la oposición busca volver a prorrogar por dos años el sistema que le habilita ir pagando en cuotas los años adeudados mientras percibe sus haberes. A diferencia de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) vigente, que implica un beneficio del 80% de la jubilación mínima por tiempo indefinido, con la moratoria una vez que se cancela esa deuda la persona puede cobrar la totalidad de su jubilación. Además de la prórroga por 2 años, hay otro proyecto que plantea la prórroga por 10 años y que es impulsado por la diputada de UxP, Gisella Marziotta. También hay iniciativas de Encuentro e Innovación Federal para establecer que las jubilaciones se cobren de manera proporcional a la cantidad de aportes realizados.

Como estos proyectos no tienen dictamen, la estrategia opositora apunta a votar un emplazamiento a las comisiones correspondientes para que lo firmen y luego volver al recinto para su aprobación sin que el tema continúe demorándose. Si bien este miércoles a las 11 ya está previsto que se reúna la comisión de Previsión y Seguridad Social, todavía faltaría su paso por la comisión de Presupuesto y Hacienda.