El broker Marra retoma su actividad full time: la promesa de duplicar el premio de un sorteo 

​

Ramiro Marra quedó afuera del reparto de bancas para la Legislatura porteña, pero busca usar el trampolín de lo que queda de su campaña para volver a su trabajo como broker. El mileísta expulsado anunció la fecha del sorteo de los 10 mil dólares, que dijo ahorrarse en el alquiler de un búnker, y propuso que quienes tengan una cuenta en la financiera familiar Bullmarket podrán duplicar el premio.

“El sorteo de los 10.000 se hará el miércoles 11/6. Pero atentos: si el ganador tiene cuenta abierta y una inversión hecha en Bull Market hasta ese día, el premio se duplica”, escribió en su cuenta con una imagen sponsoreada por la financiera familiar.

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1927758098992631883

Los 10 mil dólares para el alquiler de un búnker habrían sido una mala inversión para Marra, que obtuvo solo un 2,6 por ciento (43 mil votos) y no consiguió siquiera una banca para él, que encabezó la lista de la UCeDé.

En un último intento para llamar la atención de los votantes, en una elección con cuatro opciones de derecha, Marra mostró un gesto de austeridad y en la previa de la veda electoral publicó un video anunciando el sorteo de los 10 mil dólares.

“Averigüé presupuestos y me pasaron 10.000 dólares; me parece innecesario hacer ese gasto para una campaña para legislador y mucho menos en el contexto en el cual se encuentra este país”, le dijo Marra a los porteños. Los invitó a completar un formulario, con datos personales: nombre, DNI, teléfono, dirección y mail. Y una consigna: “¿En qué invertirías los U$S 10.000?”.

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1923368678029971534

Había fecha para ir a las urnas, pero no dio fecha sobre el sorteo. A diez días de su derrota electoral, Marra anunció que el ganador se conocerá el 11 de junio y agregó una estrategia de marketing para favorecer a la empresa de su familia para quienes tengan una cuenta abierta en la financiera. “Sí, USD20.000. Si todavía no tienen cuenta, pueden abrirla desde acá”, escribió Marra y dejó su llamada a la acción: “¡A abrir cuentas ya!”.