El BCRA lanza un nuevo sistema para el cobro seguro de cuotas de préstamos

El Banco Central implementará el “Cobro con Transferencia” (CCT), un mecanismo que permitirá a los usuarios pagar cuotas de préstamos de manera segura y transparente, con posibilidad de extenderse a otros cobros periódicos a partir de agosto de 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó el Cobro con Transferencia (CCT), un innovador instrumento de pagos que permitirá a las personas abonar cuotas de préstamos de manera inmediata, segura y transparente. El servicio estará disponible a partir del 31 de agosto de 2026 y, en una segunda etapa, se ampliará para incluir otros pagos periódicos como servicios públicos.

El CCT está inspirado en mecanismos similares implementados en otros países, como Pix automático en Brasil, AutoPay en India y PayTo en Australia, y busca incorporar buenas prácticas internacionales con un fuerte enfoque en la prevención del fraude.

Entre sus principales características se destacan: cuotas fijas e iguales durante toda la duración del crédito; límite del 30% de la relación cuota/ingreso al momento de otorgar el préstamo para evitar sobreendeudamiento; y topes de intentos de cobro por cuota, con un máximo de tres intentos en 96 horas.

El sistema garantiza el consentimiento explícito del cliente, con posibilidad de baja inmediata, y exige que los prestamistas notifiquen a los usuarios antes de cada débito. Además, solo podrán usarlo entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA.

El esquema de remuneración establece un arancel mínimo del 0,6% a cargo de los prestamistas, distribuido proporcionalmente entre los participantes, fomentando la competencia y asegurando interoperabilidad. La responsabilidad ante cualquier fraude recae en el prestamista, incentivando un uso responsable del mecanismo.