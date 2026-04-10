El BCRA elimina el límite para retirar dólares en el exterior y avanza en flexibilizar el cepo

La entidad quitó la restricción de US$50 en cajeros fuera del país y flexibilizó normas para exportaciones y deudas. Buscan avanzar en el desarme gradual del cepo cambiario.

El Banco Central de la República Argentina anunció este jueves una serie de medidas para flexibilizar el cepo cambiario, entre ellas la eliminación del límite para retirar dólares en cajeros automáticos del exterior con tarjeta de crédito.

Hasta ahora, los argentinos solo podían extraer hasta US$50 por operación, una restricción que quedará sin efecto con la nueva normativa.

Fin del límite para retirar dólares en el exterior

La decisión apunta a facilitar el acceso al efectivo para quienes viajan fuera del país, eliminando una de las trabas más cuestionadas por los usuarios.

Con este cambio, ya no habrá un tope específico para las extracciones en dólares en el exterior, lo que amplía el margen operativo para gastos fuera de Argentina.

Flexibilización del cepo: cambios para exportaciones

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina dispuso nuevas condiciones para exportadores.

Entre las principales medidas, se elimina la obligación para personas físicas de liquidar en el país las divisas obtenidas por exportación de bienes, alineando este esquema con el que ya regía para servicios.

Además, se extendieron los plazos para que las empresas ingresen divisas por exportaciones:

De 60 a 180 días para operaciones entre empresas y sus filiales (hasta cierto monto anual).

De 180 a 365 días para rubros como indumentaria y productos específicos.

Deudas y financiamiento: más margen para empresas

También se introdujeron cambios para facilitar el manejo de deudas corporativas.

Las empresas podrán pagar Obligaciones Negociables (ON) y deudas comerciales hasta tres días antes del vencimiento, equiparando condiciones con emisiones externas.

A su vez, se habilita el acceso al mercado oficial para cubrir deudas en otras monedas —como yuanes— con dólares, lo que amplía las opciones de financiamiento.

Contexto: acuerdo con el FMI y desarme del cepo

Las medidas se conocen mientras el Gobierno avanza en la negociación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, el Ejecutivo busca avanzar en una flexibilización gradual del cepo cambiario, con el objetivo de normalizar el mercado de divisas.

Restricciones que se mantienen

Pese a los cambios, el Banco Central de la República Argentina confirmó que seguirá vigente la “restricción cruzada” por 90 días para ciertas operaciones en moneda extranjera.

Se trata de limitaciones para transferencias desde cuentas locales en dólares hacia cuentas propias en el exterior.

Avance gradual en la política cambiaria

Las nuevas disposiciones forman parte de una estrategia oficial para desarmar progresivamente las restricciones cambiarias.

Si bien el cepo aún sigue vigente en varios aspectos, el Gobierno avanza con medidas puntuales que buscan dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar el acceso a divisas.