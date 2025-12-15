El BCRA defendió el nuevo esquema de bandas del dólar y afirmó que reducirá la incertidumbre económica

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó que las bandas cambiarias del dólar se actualizarán según la inflación de dos meses previos desde enero de 2026. Aseguró que el nuevo esquema busca previsibilidad, estabilidad cambiaria y mayor confianza del mercado.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) salió este lunes a respaldar el nuevo esquema de bandas de flotación del dólar, que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026 y se ajustará mensualmente de acuerdo con la inflación de dos meses previos.

El presidente del organismo, Santiago Bausili, afirmó que la medida es “un aporte para la reducción de la incertidumbre” y sostuvo que el objetivo central es dotar de previsibilidad al mercado cambiario en una nueva etapa del programa económico.

Un esquema diseñado para dar previsibilidad

Durante una conferencia de prensa en la sede del BCRA, Bausili explicó que la actualización automática de las bandas busca ofrecer reglas claras sobre la evolución del tipo de cambio. El funcionario remarcó que el sistema fue diseñado para acompañar el proceso de desinflación sin generar sobresaltos en el mercado.

En ese contexto, señaló que el cambio forma parte de la denominada “fase III” del programa económico, lanzada tras conocerse el último dato de inflación.

Coordinación con el FMI, pero decisión propia

Bausili confirmó que el nuevo esquema fue trabajado en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, aunque aclaró que se trata de una definición soberana del Gobierno argentino.

“Es una fase originada por nosotros. Somos los dueños del programa económico. El FMI acompaña y aconseja, pero las decisiones son nuestras”, afirmó el titular del Banco Central.

Compra de reservas y remonetización de la economía

En paralelo, el BCRA pondrá en marcha un programa de compra preanunciada de reservas, alineado con la proyección de demanda de dinero para 2026.

El escenario base contempla una expansión de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI, lo que podría ser financiado con compras de hasta USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita.

Bausili agregó que, si la demanda de dinero creciera un 1% adicional del PBI, el Banco Central podría adquirir hasta USD 17.000 millones, asegurando que ese proceso se realizaría sin impacto inflacionario.

Intervención en el mercado cambiario

El programa de acumulación de reservas será compatible con la liquidez diaria del mercado de cambios. En una primera etapa, las compras representarán alrededor del 5% del volumen diario operado, con flexibilidad para adaptarse a variaciones significativas.

Además, el Banco Central se reservó la posibilidad de realizar compras en bloque para evitar distorsiones y preservar el funcionamiento normal del mercado.

Política monetaria con sesgo contractivo

Bausili ratificó que la política monetaria seguirá siendo prudente y contractiva, especialmente mientras la inflación local se mantenga por encima de la internacional.

La calibración de las medidas dependerá de la evolución de la inflación, su relación con la actividad económica y las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero.

Para administrar la liquidez, el BCRA continuará utilizando operaciones de mercado abierto con LECAPs, repos con entidades financieras y ajustes graduales en los encajes bancarios, que seguirán normalizándose de manera progresiva.

Más comunicación y perspectivas económicas

En el plano institucional, el titular del BCRA anunció la reanudación del informe trimestral de política monetaria a partir de diciembre de 2025, con el objetivo de mejorar la comunicación, explicar decisiones y brindar previsiones macroeconómicas.

Finalmente, Bausili anticipó un escenario de expansión de la actividad económica y del crédito al sector privado, en el que el Banco Central abastecerá la demanda de dinero mediante la compra de reservas, manteniendo un crecimiento de la oferta monetaria por debajo de la demanda para continuar reduciendo la inflación.