El Banco Nación lanzó un préstamo para unificar deudas y evitar la mora

La entidad presentó una línea destinada a clientes con cuotas vencidas o impagas. Permitirá consolidar obligaciones en un único préstamo con plazos de hasta 10 años y montos de hasta $100 millones.

El Banco Nación anunció una nueva alternativa financiera orientada a ayudar a sus clientes a reorganizar sus compromisos económicos y prevenir situaciones de mora. Se trata de un préstamo personal para la unificación de deudas destinado a personas que registren obligaciones vencidas o impagas dentro de la propia entidad.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el banco para brindar soluciones de financiamiento y facilitar el cumplimiento de las obligaciones crediticias de las familias argentinas.

El nuevo producto permitirá consolidar diferentes deudas en una única cuota mensual, con plazos de financiación de hasta 120 meses, equivalentes a diez años. De esta manera, se busca aliviar la carga financiera y mejorar la capacidad de pago de los clientes.

Según informó la entidad, el préstamo podrá cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope máximo de $100 millones. Los fondos no serán entregados directamente al solicitante, sino que se aplicarán de manera automática a la cancelación de las obligaciones alcanzadas por el programa.

La línea estará disponible para personas que mantengan una situación crediticia considerada normal o con bajo nivel de riesgo, clasificadas en las categorías 1 o 2.

Uno de los aspectos destacados es que el crédito se otorgará bajo la modalidad UVA y contará con la posibilidad de incorporar una cobertura CER-CVS, mecanismo que permite ajustar las cuotas en función de la evolución de los salarios cuando estos crecen por debajo de la inflación.

Entre las condiciones establecidas, la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos del solicitante. La tasa de interés será del 10% más actualización por UVA, mientras que quienes opten por la cobertura adicional deberán afrontar un punto porcentual extra.

Desde el Banco Nación señalaron que el objetivo principal de la medida es preservar el historial crediticio de los clientes, evitar el agravamiento de situaciones de endeudamiento y ofrecer una herramienta que permita recuperar el equilibrio financiero de los hogares.