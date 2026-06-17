El Banco Mundial aprobó una garantía de USD 2.000 millones para Argentina y alentó el regreso a los mercados

El organismo internacional otorgó un respaldo que permitirá al Gobierno acceder a financiamiento privado en mejores condiciones. La medida busca fortalecer la gestión de la deuda pública y facilitar una futura vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito.

El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron este martes un paquete de garantías por USD 2.000 millones destinado a respaldar el acceso de Argentina al financiamiento privado internacional.

La operación contempla la cobertura del 95% de los pagos del servicio de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir costos financieros y mejorar las condiciones de acceso al crédito para el país. El financiamiento tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años.

Desde el organismo destacaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para facilitar el regreso de Argentina a los mercados internacionales de capitales, en un contexto marcado por la baja del riesgo país y la mejora en la calificación de la deuda soberana.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, aseguró que la estructura aprobada busca movilizar financiamiento en condiciones más accesibles y respaldar reformas orientadas a impulsar la inversión privada, la productividad y el crecimiento económico.

La funcionaria mantendrá este miércoles una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en los detalles del anuncio oficial.

El respaldo otorgado por el Banco Mundial forma parte de la estrategia financiera presentada por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según había anticipado el viceministro de Economía, José Luis Daza, el objetivo es completar el programa financiero de 2026 mediante préstamos respaldados por organismos multilaterales.

Además de esta garantía por USD 2.000 millones, el Ejecutivo espera la aprobación de nuevos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe durante las próximas semanas.

La iniciativa llega en un escenario más favorable para la deuda argentina. Tras la mejora de la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s y la caída del riesgo país a niveles mínimos de los últimos años, distintos analistas consideran que se abrió una ventana de oportunidad para que Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales.

Desde el Gobierno sostienen que estas garantías permitirán ampliar las fuentes de financiamiento, fortalecer las reservas y avanzar en una estrategia gradual de reinserción financiera internacional.