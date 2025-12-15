El Banco Central modificará las bandas de flotación del dólar desde enero y las actualizará por inflación

El BCRA anunció que a partir del 1 de enero de 2026 el techo y el piso del tipo de cambio se ajustarán mensualmente según la inflación. Además, anticipó un nuevo esquema de compra de reservas por hasta USD 17.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció cambios en el esquema cambiario vigente: a partir del 1 de enero de 2026, las bandas de flotación del dólar se actualizarán mensualmente de acuerdo con la inflación, tomando como referencia el último dato publicado por el Indec.

La medida implica que tanto el piso como el techo del tipo de cambio oficial evolucionarán al ritmo de la inflación mensual, en un contexto que la autoridad monetaria considera más estable tras el proceso electoral.

Compra de reservas y remonetización

En paralelo, el BCRA anticipó un nuevo esquema de acumulación de reservas internacionales, vinculado a la evolución de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado cambiario.

Según detalló el organismo que conduce Santiago Bausili, el objetivo es elevar la base monetaria desde el 4,2% del PBI actual al 4,8% hacia fines de 2026, lo que implicaría compras de divisas por aproximadamente USD 10.000 millones.

En un escenario más expansivo, si la demanda de dinero aumentara un 1% adicional del PBI, las adquisiciones de dólares podrían alcanzar hasta USD 17.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita y sin necesidad de esterilización permanente.

Cómo intervendrá el BCRA en el mercado

El Central precisó que las compras de reservas se ajustarán para representar el 5% del volumen diario operado en el mercado cambiario. Además, podrá realizar compras en bloque para evitar distorsiones o movimientos bruscos en la cotización.

Desde la entidad explicaron que el volumen diario operado mostró una fuerte caída en los últimos meses, pasando de promedios cercanos a USD 600 millones a alrededor de USD 200 millones, sin contar operaciones de pase.

Política monetaria y control inflacionario

El BCRA señaló que la política monetaria seguirá atenta al comportamiento de la inflación, la actividad económica y las condiciones financieras. En caso de que la inflación local supere la internacional, se mantendrá un sesgo contractivo respecto de la proyección base de demanda de dinero.

Para regular la emisión asociada a la compra de reservas, el organismo continuará utilizando herramientas como:

Operaciones de mercado abierto con LECAPs en pesos

con LECAPs en pesos Repos de LECAPs con entidades financieras

Asimismo, avanzará en la normalización gradual de los encajes bancarios, ajustándolos de manera prudente y consistente con la estabilidad de precios y la recuperación del crédito.

Perspectivas oficiales

“Superado de manera exitosa el período de incertidumbre electoral, se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario”, señalaron desde el BCRA, al tiempo que proyectaron un ciclo de expansión de la actividad económica y del crédito al sector privado.

Finalmente, el organismo concluyó que continuará abasteciendo la demanda de dinero mediante la compra de reservas, manteniendo una política monetaria contractiva para asegurar que la oferta monetaria crezca a un ritmo menor que la demanda, con el objetivo de seguir reduciendo la inflación.