El Banco Central compró US$104 millones antes del vencimiento de deuda

En las últimas 48 horas, el Banco Central adquirió US$104 millones en el mercado cambiario, en la antesala del pago de US$4200 millones de deuda que el Gobierno enfrentará este viernes. La intervención fue acotada al 5% del volumen diario y coincidió con una leve baja del dólar mayorista.

En la previa a un vencimiento clave de deuda, el Banco Central (BCRA) retomó la compra de divisas y acumuló US$104 millones en apenas dos jornadas. El lunes sumó US$21 millones y este martes agregó otros US$83 millones, en un movimiento seguido de cerca por el mercado.

Compras acotadas y estrategia oficial

La intervención oficial se dio bajo un esquema limitado a un máximo del 5% del volumen operado diariamente, con el objetivo de no presionar el precio del dólar. Esta señal fue interpretada por los analistas como un paso positivo, aunque advierten que la acumulación de reservas será gradual.

Dólar mayorista en baja

En este contexto, el tipo de cambio mayorista mostró una leve corrección. El lunes cerró en $1470, con una baja de $5 respecto del viernes, mientras que este martes finalizó la jornada en $1467,50.

Cambios en el esquema cambiario

A diferencia de la etapa anterior del régimen de bandas de flotación, en la que el BCRA solo podía comprar dólares cuando el tipo de cambio tocaba el límite inferior, a partir de 2026 la autoridad monetaria quedó habilitada a intervenir en valores intermedios dentro de las bandas.

La deuda que vence este viernes

El Gobierno enfrenta este viernes el primer vencimiento de deuda del año, por US$4200 millones, un compromiso que puso el foco del mercado sobre la disponibilidad de divisas y la estrategia financiera oficial.

Qué dicen los analistas

Desde Max Capital señalaron que no esperan compras de gran magnitud durante enero. “Es un mes estacionalmente débil para las exportaciones, por lo que habrá cierta presión adicional sobre el tipo de cambio, aunque marginal”, indicaron.

En la misma línea, desde PPI recordaron que el BCRA había anticipado que las compras dependerán de los flujos de la balanza de pagos y de una recuperación en la demanda de dinero. “No deben darse por garantizadas diariamente, aunque el objetivo es comprar hasta el 5% del volumen operado, justamente para evitar movimientos bruscos”, explicaron.