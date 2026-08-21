El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas alcanzaron un máximo en siete años

El BCRA compró USD 89 millones y acumuló 16 jornadas con saldo positivo. Las reservas llegaron a USD 50.342 millones, el mayor nivel en siete años.

El Banco Central compró este jueves USD 89 millones en el mercado de cambios y acumuló 16 jornadas consecutivas con saldo positivo. Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas treparon hasta los USD 50.342 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2019 y un nuevo máximo durante el gobierno de Javier Milei.

La adquisición de esta jornada fue la mayor del mes y llevó a USD 443 millones el monto acumulado por el BCRA durante agosto. Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la autoridad monetaria sumó compras por USD 13.770 millones.

El dato llega en un contexto de estabilidad del mercado cambiario, con el dólar mayorista operando desde hace aproximadamente un mes alrededor de los $1.500.

Una racha compradora que se extiende

La compra de USD 89 millones permitió al Banco Central encadenar su decimosexta rueda consecutiva con saldo positivo. Aunque el ritmo de acumulación se desaceleró durante agosto, la autoridad monetaria ya superó ampliamente el objetivo anual establecido por el equipo económico.

Para este año, el Gobierno había fijado una meta de acumulación de reservas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones. El objetivo mínimo fue alcanzado a comienzos de junio y ahora la estrategia oficial apunta a acercarse al límite superior.

Las divisas acumuladas tienen además un papel central en el programa financiero diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar los vencimientos de deuda de 2026 y 2027.

La acumulación de reservas también busca darle mayor margen de intervención al Gobierno frente a eventuales períodos de presión sobre el mercado cambiario, especialmente en un contexto político en el que pueden aumentar las expectativas de los inversores.

A las reservas se suman los acuerdos de swap mantenidos con Estados Unidos y China, que forman parte del esquema de respaldo financiero utilizado por el Gobierno.

Las reservas alcanzaron USD 50.342 millones

Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 340 millones durante la jornada y finalizaron en USD 50.342 millones.

Se trata del nivel más elevado desde el 10 de septiembre de 2019 y también del máximo registrado desde el inicio de la actual gestión. El récord anterior durante el gobierno de Milei había sido de USD 50.059 millones, alcanzado a comienzos de agosto.

El fortalecimiento de las reservas se produce mientras el Banco Central mantiene su intervención compradora en el mercado. Para sostener ese esquema, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos asociada a sus compras, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local.

El objetivo de este mecanismo es evitar que la mayor cantidad de pesos termine generando una presión adicional sobre el tipo de cambio o sobre la inflación.

El dólar se mantuvo cerca de los $1.500

Mientras el BCRA avanzó con sus compras, el dólar mayorista permaneció estable y cerró en $1.497, prácticamente el mismo valor que registra desde hace un mes.

Durante la rueda se negociaron USD 503,1 millones en el segmento mayorista. En agosto, la cotización acumula una suba de $12, equivalente al 0,8%, mientras que en lo que va de 2026 avanza $42, un 2,9%.

El dólar minorista también se mantuvo sin cambios. En el Banco Nación terminó en $1.515 para la venta, por tercer día consecutivo, cerca del máximo nominal de $1.520.

En el mercado de futuros hubo pocos movimientos: el contrato correspondiente a fines de agosto se ubicó en torno a los $1.507.

La principal variación se produjo en el dólar blue, que bajó $10, un 0,6%, y cerró a $1.550 para la venta. De esta manera, interrumpió una racha de cuatro jornadas consecutivas de subas.

La combinación de reservas en aumento, compras sostenidas del Banco Central y estabilidad del dólar mayorista configura uno de los principales datos del mercado cambiario de agosto, aunque la evolución de las reservas seguirá siendo un indicador clave para medir el margen de maniobra del Gobierno frente a los próximos vencimientos y eventuales episodios de volatilidad.