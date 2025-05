El almuerzo secreto entre Luis Petri y los jueces de la Cámara Federal de Casación 

​

Sin informarlo públicamente, el ministro de Defensa, Luis Petri, invitó a almorzar a los integrantes de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. El encuentro tuvo lugar el miércoles después del acto por el Día de la Armada y asistieron todos los jueces con la única excepción de dos. Un mes atrás, la Casación había convalidado la llamada “Ley Petri”, que limita las libertades anticipadas para condenados por delitos graves. El ministro fue uno de los promotores de Ficha Limpia y también tiene interés en las causas de la “memoria completa” que impulsa la familia militar.

Petri tuvo una agenda bastante nutrida el miércoles. Estuvo a la mañana en el Edificio Libertad, donde encabezó la celebración por el aniversario de la creación de la Armada. Desde la vereda opuesta a los tribunales de Comodoro Py, Petri buscó revalidar su apuesta de que las Fuerzas Armadas se impliquen en tareas de seguridad interior. “Hay que tener cuidado con algunos que buscan que se cuestione la existencia misma de las Fuerzas Armadas y dicen que no hay amenazas”, dijo ante la tropa.

“No nos van a correr los progres que no las quieren –continuó–, porque todos los países del mundo que reclaman y garantizan la paz lo hacen con las Fuerzas Armadas equipadas, adiestradas”.

Después del acto con la Marina, Petri tenía en su agenda un almuerzo con los jueces de Casación, que un día antes habían estado reunidos con Patricia Bullrich en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. El encuentro con Bullrich fue oficial y fue informado desde el tribunal.

El almuerzo con Petri no siguió la misma formalidad. Según pudo saber este diario no hubo una invitación que circulara por escrito. El meeting estuvo convocado en la Fragata Sarmiento, que funciona como un museo de la Armada y está amarrada en Puerto Madero. Participaron los integrantes del tribunal que preside Daniel Petrone. Solo dos de ellos no fueron de la partida: Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Slokar fue especialmente crítico del involucramiento de los militares en seguridad interior. Ledesma, por su parte, fue una fuerte objetora de las reuniones que mantuvieron fuera de los tribunales sus colegas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

En el pasado hubo contactos entre la Armada y sus vecinos de Comodoro Py. Los más memoriosos recuerdan que Marcelo Srur visitó los tribunales cuando comandaba la Marina para ofrecerles espacio en el Edificio Libertad ante la saturación de expedientes que venían denunciando los jueces desde 2016. Después de esa cita oficial, invitó a los jueces a recorrer la fragata.

Página/12 consultó en Defensa a qué se debió el encuentro entre Petri y los camaristas, pero no obtuvo respuesta. Tampoco de algunos de los invitados. A priori, el ministro de Defensa no tiene una relación funcional con los tribunales, que debería descansar en el ministro de Justicia o, en todo caso, en la ministra de Seguridad, que tiene a su cargo las cárceles federales.

Petri, abogado de formación, tiene interés en lo que sucede en Comodoro Py. Sin ir más lejos, el 8 de abril pasado celebró desde su cuenta de X una resolución que había adoptado la Casación Federal, con la excepción de Slokar, Ledesma y Juan Carlos Gemignani. “La Cámara de Casación en plenario estableció la constitucionalidad de la Ley Petri, que prohíbe las salidas anticipadas y la libertad condicional a los delincuentes violentos. Los asesinos, violadores, terroristas y narcos deberán cumplir toda la condena presos”, escribió el ministro.

https://twitter.com/luispetri/status/1909689081862176877

Ese 8 de abril, se había reunido la Cámara de Casación en su conjunto para emitir un fallo plenario en la causa Néstor Tobar Coca. Allí, por mayoría, dijo que no correspondía la libertad condicional y la libertad asistida para los condenados por drogas. Ese plenario fue promovido, dicen en los tribunales, por Carlos Manfroni, jefe de gabinete de Bullrich y excolumnista de la revista Cabildo.

En las últimas semanas, Petri estuvo como “revisor” del proyecto oficial de Ficha Limpia con el que se pretendía impedir una candidatura para un cargo nacional de Cristina Fernández de Kirchner.

Otra de las causas que están en Casación y que interesan en el Ministerio de Defensa es la referida a la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), más conocida como Coordinación Federal. Con ese expediente pretenden dar vuelta la taba del juzgamiento y poner en el banquillo de los acusados a los militantes de los años ‘70. La Sala I de la Casación es la que debe decidir si se abre una investigación. En este momento, la Sala I está integrada por Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Slokar. A partir de la semana próxima, estará integrada por Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone –presidente de la Casación y quien gestionó la invitación a la Fragata.

Petri acaba de llevarse a un funcionario de Comodoro Py como nuevo director de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Se trata de Joaquín Mogaburu, secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7 –que tiene la causa de los cuadernos– y docente de la Universidad Católica Argentina (UCA). Mogaburu consiguió seis meses de licencia concedida por la Corte Suprema para ocupar el cargo que quedó vacante en febrero, cuando Petri echó a Lucas Miles Erbes. Fue tras el escándalo que armó la familia militar, encabezada por Cecilia Pando, después de que Defensa les diera la baja a 23 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad.

Erbes tuvo algunos hitos en su breve recorrido como director de Derechos Humanos. A principios de marzo del año pasado, fue de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo –la cárcel VIP a la que Bullrich acaba de trasladar a Alfredo Astiz y a otros 18 represores. A fines de ese mes, Erbes dio un paso más: eliminó los equipos de expertos que relevaban material de las Fuerzas Armadas para aportar pruebas a los juicios por crímenes de lesa humanidad. No fue suficiente para permanecer en el cargo.

Poco antes de que los camaristas llegaran a almorzar con Petri, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que el Gobierno de Javier Milei había decidido degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) a subsecretaría.

El anuncio se consumó al día siguiente. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten que podrían sumarse nuevos despidos a los más de 400 que ya se registraron en los últimos meses.

El jueves, el Gobierno también desjerarquizó el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM). De ahora en más serán unidades operativas dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

La estocada final llegó el viernes, cuando la administración libertaria decidió arremeter contra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Le quitará toda la estructura administrativa, que era la encargada de garantizar que estén los reactivos necesarios para hacer las pruebas para determinar si una persona es hija de detenidos-desaparecidos.