El aguinaldo de diciembre se destina a deudas: el fuerte ajuste de la clase media argentina

Un informe privado revela que el 29% de los argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas, un salto de 16 puntos respecto de 2024. La tendencia impacta de lleno en la clase media, con salarios ajustados, mayor uso de tarjetas y menos margen para consumo, vacaciones e inversión.

La mayoría de los trabajadores argentinos afronta el aguinaldo de diciembre con una lógica defensiva. Según un relevamiento reciente, casi tres de cada diez personas destinarán ese ingreso extra al pago de deudas, en un contexto de salarios que no alcanzan, presión por los gastos cotidianos y menor capacidad de ahorro.

El dato marca un cambio abrupto frente a 2024, cuando solo el 13% priorizaba cancelar obligaciones financieras. Este año, la proporción trepó al 29%, convirtiéndose en el principal destino del medio aguinaldo.

Un giro fuerte respecto del año pasado

El estudio, elaborado por la consultora Focus Market, describe este fenómeno como el “cambio más drástico” en el uso del aguinaldo. El crecimiento del endeudamiento de los hogares y el peso sostenido de servicios, alimentos y gastos básicos explican la decisión.

La tendencia ya se había anticipado a mitad de 2025, cuando muchos trabajadores comenzaron a usar ingresos extraordinarios para cubrir consumos esenciales en lugar de gastos discrecionales.

El impacto directo en la clase media

Desde la consultora explicaron que, con salarios estabilizados pero insuficientes, el aguinaldo funciona como un alivio transitorio para llegar a fin de mes, especialmente en la clase media, uno de los sectores más golpeados durante el año.

“El salto de 13% a 29% en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un extra y pasó a ser el parche que muchas familias de clase media usan para cerrar el mes”, sostuvo Damián Di Pace, director de Focus Market.

Menos vacaciones, menos inversión y más cautela

El informe también muestra una fuerte caída en los destinos vinculados al disfrute y la inversión. El gasto en vacaciones bajó del 26% al 19%, mientras que la inversión en acciones retrocedió del 23% al 19%.

En la misma línea, disminuyó la compra de dólares (del 16% al 12%) y perdieron peso opciones tradicionales como el plazo fijo y el stockeo en supermercados, lo que refleja una actitud más prudente frente a la incertidumbre.

Tarjetas de crédito y finanzas personales

Di Pace explicó que, pese a algunas señales de mejora macroeconómica, el salario real todavía no acompaña, por lo que las tarjetas de crédito siguen siendo el principal sostén de muchos hogares. “La prioridad hoy es ordenar las finanzas personales antes que consumir o invertir”, remarcó.

Cuántos trabajadores cobran aguinaldo en la Argentina

De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el país hay 10.051.200 asalariados registrados que perciben aguinaldo. De ese total, 6.204.300 pertenecen al sector privado, 3.406.000 al sector público y 440.900 trabajan en casas particulares.

El informe confirma que, al menos en este cierre de año, el aguinaldo de diciembre dejó de ser sinónimo de consumo o descanso y pasó a convertirse en una herramienta clave para aliviar deudas, especialmente para la clase media argentina.