El agro, la minería y Vaca Muerta impulsaron un crecimiento del 2,3% de la economía en 2026

Según datos del Indec, el Producto Bruto Interno registró una mejora interanual del 2,3% durante el primer trimestre del año. El desempeño estuvo motorizado por el fuerte avance del agro, la minería y la actividad vinculada a Vaca Muerta, aunque algunos sectores aún muestran señales de debilidad.

La economía argentina comenzó 2026 con indicadores positivos. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 2,3% interanual durante el primer trimestre del año y registró además una expansión del 0,7% respecto al último trimestre de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por tres sectores estratégicos: el agro, la minería y la actividad hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta.

En particular, el sector agropecuario lideró el desempeño económico con una expansión del 18% en comparación con el mismo período del año pasado.

Por su parte, el rubro Minas y Canteras, que incluye tanto la actividad minera como la explotación de hidrocarburos no convencionales, registró una suba del 12,3%, consolidándose como uno de los motores del crecimiento económico nacional.

Otro sector que mostró signos de recuperación fue la construcción, que avanzó un 2,5% y logró revertir parte de las caídas acumuladas en períodos anteriores.

Sin embargo, el escenario no fue homogéneo para todas las actividades. El comercio presentó una leve contracción del 0,3%, mientras que la industria manufacturera registró una caída del 1,7%, reflejando que la recuperación económica aún no alcanza de manera uniforme a todos los sectores productivos.

Si bien el Gobierno destacó los resultados como una señal de consolidación del crecimiento, distintos analistas y consultoras privadas advirtieron sobre la necesidad de observar la evolución de los próximos meses para determinar si la recuperación logra sostenerse y extenderse al conjunto de la economía.