El adiós a Carmen Loréfice, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

Falleció ayer Carmen Loréfice, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Su hijo Enrique Jorge Aggio que fue secuestrado el 31 de julio de 1976 y en 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar sus restos. Así comprobaron que Jorge fue una de las treinta víctimas de la Masacre de Fátima, hecho ocurrido entre el 19 y el 20 de agosto de 1976, a seis meses del comienzo de la dictadura cívico militar. Hubo dos causas para investigar el delito, una relacionada con la masacre y otra debido a la pérdida de las fichas dactiloscópicas de las víctimas, pero ambas se cerraron rápidamente.

Aggio estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de Analista de Métodos y Sistemas en la UBA. Estaba casado y tenía dos pequeños hijos. Trabajaba en una compañía en un importante cargo vinculado a su profesión. Sus compañeros y compañeras lo habían elegido como delegado sindical. Fue secuestrado camino al trabajo, mientras conducía su auto.

“Sigo luchando, voy a las escuelas, los barrios y las ciudades donde me llamen a contar mi historia, para que esto se sepa y los más chicos conozcan lo que sucedió en el país, porque más allá de todo lo que una pasó, no perdí la capacidad de poder recibir el amor de la gente, porque además una lo necesita”, dijo en una entrevista tras su paso por la localidad de Chajarí. De su hijo, contó que recuperó sus restos “gracias al gobierno de mi querido Kirchner y Cristina, los antropólogos lo encontraron en Pilar, y ustedes podrán imaginarse lo que fue después de más de 30 años de búsqueda, porque no es que uno lo deja de buscar, pasa por otra cosa, yo lo quería cremar a sus restos. Le hice un responso en la capilla como yo quería, y ahora lo tengo en mi casa, como yo quería, tapadito y protegido, pero no dejé la lucha después de haberlo encontrado”.

El velatorio será hoy en Mar del Plata, donde residía, de 8 a 12 en Casa Roldán, avenida Luro 4036. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) informaron que el sábado 31 a las 15 hs acompañarán a su hija a Liliana a despedirla depositando las cenizas de Carmen junto a las de su hijo Jorge en Plaza de Mayo.