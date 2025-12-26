El 72% de los argentinos recortó su consumo en los últimos tres meses por razones económicas

Un informe de la UBA reveló que 7 de cada 10 argentinos ajustaron sus gastos en el último trimestre. La caída impactó con más fuerza en mujeres y hogares de menores ingresos, mientras que indumentaria y librerías fueron los rubros más afectados.

El 72% de los argentinos tuvo que reducir su consumo en los últimos tres meses debido a la situación económica. Así lo indicó un relevamiento del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según el informe, el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% aplicó ajustes menores. En contraste, el 23% mantuvo su nivel de consumo y apenas un 5% afirmó haberlo incrementado en el mismo período.

Mujeres y hogares de bajos ingresos, los más afectados

El ajuste del gasto se dio con mayor intensidad entre mujeres y en los hogares de menores ingresos, donde el 82% reconoció haber comprado menos en los últimos meses. La pérdida de poder adquisitivo y la precariedad laboral aparecen como factores centrales detrás de este comportamiento.

Caída en indumentaria y rubros no esenciales

El cambio en los hábitos de consumo llevó a priorizar bienes esenciales, lo que provocó una fuerte contracción en sectores como indumentaria y librerías, que se ubicaron entre los más perjudicados por la baja de ventas.

Este escenario coincide con datos recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre y 9,1% en comparación con octubre.

Consumo responsable y sustentabilidad

A pesar del ajuste, el estudio destacó que los consumidores siguen valorando la sustentabilidad. El 75% afirmó tener en cuenta criterios sociales y ambientales al comprar alimentos y bebidas, y casi el 70% dijo estar dispuesto a pagar más por productos sustentables.

Además, el 78% aseguró haber pagado un precio mayor por este tipo de productos alguna vez, aunque mayormente de forma ocasional.

Más compras, pero de menor monto

Un informe complementario de la consultora Scentia mostró que en noviembre el consumo masivo cayó 1,8% respecto de octubre y 0,1% interanual. Según el análisis, el estancamiento de los salarios reales impulsó un nuevo patrón de gasto: compras más frecuentes, de menor monto y con migración hacia marcas más económicas.