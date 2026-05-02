El 60% de los argentinos no trabaja de lo que estudió y solo el 20% cumple su vocación

Un informe de Bumeran revela una fuerte desconexión entre formación, aspiraciones y empleo en Argentina. La mayoría no logra insertarse en su área y predomina la insatisfacción laboral.

Un relevamiento privado expone una de las principales tensiones del mercado laboral argentino: el desajuste entre lo que las personas estudian y el trabajo que finalmente desempeñan. Según el estudio, el 61% de los trabajadores no se desempeña en un área vinculada con su formación, mientras que apenas 2 de cada 10 ejercen la profesión que soñaban.

La investigación, basada en más de 2.300 casos en la región, muestra que esta brecha se mantiene en el tiempo. Aunque hubo una leve mejora respecto al año anterior, cuando el 63% no trabajaba de lo que había estudiado, la desconexión sigue siendo mayoritaria.

El fenómeno es más marcado entre los jóvenes: el 74% de las personas de entre 18 y 30 años no trabaja en algo relacionado con su formación. Con el paso del tiempo, la relación mejora, pero sigue siendo significativa: el porcentaje baja al 59% entre los 30 y 50 años y al 52% en mayores de 50.

Insatisfacción y expectativas frustradas

El informe también revela el impacto emocional de esta realidad. El 84% de los trabajadores afirma no estar satisfecho con su empleo actual. En ese marco, el 35% asegura sentirse agradecido por tener trabajo, mientras que un 31% manifiesta frustración por no poder desarrollarse en el área que eligió.

La distancia entre expectativas y realidad también se refleja en los sueños de infancia: solo el 20% trabaja hoy en aquello que imaginaba ser de niño.

Trayectorias laborales no lineales

A pesar de esto, el estudio indica que sí existe coherencia entre vocación y formación: el 53% de los encuestados estudió algo relacionado con sus aspiraciones iniciales. El quiebre, entonces, se produce principalmente al momento de insertarse en el mercado laboral.

Entre las carreras más elegidas aparecen ingeniería, profesorado, marketing, derecho y periodismo. Sin embargo, los empleos actuales muestran otro panorama, con fuerte presencia de áreas como ventas y atención al público.

Nuevas demandas del mercado

El informe también identifica un cambio en las habilidades más valoradas: conocimientos informáticos, trabajo en equipo y capacidad estratégica ganan terreno frente a trayectorias académicas tradicionales.

En paralelo, las nuevas generaciones incorporan aspiraciones vinculadas a lo digital, como la creación de contenido, lo que refleja una transformación en la manera de pensar el trabajo.

En conjunto, los datos muestran un mercado laboral cada vez más dinámico, pero también más incierto, donde la formación ya no garantiza una inserción acorde ni la concreción de las vocaciones iniciales.