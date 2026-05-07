El 52% de los adolescentes en Argentina no logra proyectar su futuro laboral

Un informe basado en pruebas PISA revela un fuerte aumento de la incertidumbre juvenil sobre el empleo. La cifra creció 30 puntos en cuatro años y supera el promedio de la OCDE.

La incertidumbre sobre el futuro laboral entre adolescentes argentinos alcanzó niveles alarmantes. Según un informe basado en las pruebas PISA 2022, el 52% de los estudiantes de 15 años no logra identificar una ocupación concreta para su vida adulta, lo que refleja un fuerte deterioro en la proyección de futuro.

El dato muestra un aumento de 30 puntos porcentuales respecto de 2018, cuando el porcentaje era del 22%, y ubica a la Argentina por encima del promedio de los países de la OCDE, que se sitúa en el 39%.

Más de la mitad de los jóvenes no puede proyectar su futuro laboral

El estudio indica que más de uno de cada dos adolescentes no puede imaginar qué trabajo tendrá a los 30 años. En muchos casos, las respuestas son difusas o poco concretas, lo que evidencia una dificultad creciente para planificar el futuro.

Especialistas advierten que este fenómeno no implica desinterés, sino un contexto social y económico que dificulta la proyección personal, especialmente en los sectores más vulnerables.

Crisis económica y educación: factores clave en la incertidumbre

El informe señala que la crisis económica, la inflación y la informalidad laboral son factores determinantes en esta tendencia. La falta de estabilidad impacta directamente en las expectativas de los jóvenes, que perciben el futuro como incierto.

Además, el vínculo entre educación y empleo aparece debilitado, en un escenario donde estudiar no siempre garantiza mejores oportunidades laborales.

Desigualdad social y brecha educativa

El nivel de incertidumbre es mayor entre los estudiantes con menor rendimiento académico y en los sectores socioeconómicos más bajos.

El 56% de quienes no alcanzan niveles mínimos en Matemática no puede proyectar su futuro laboral, mientras que entre los alumnos con mejor desempeño ese porcentaje baja al 38%.

En los sectores más vulnerables, casi 6 de cada 10 jóvenes no logran imaginar una ocupación futura, frente al 39% en los estratos más altos.

Empleo juvenil e informalidad: un sistema que no acompaña

Especialistas en mercado laboral advierten que el desempleo juvenil casi triplica al de los adultos. Además, cerca del 60% de los jóvenes trabaja en la informalidad, sin aportes ni cobertura social.

También se destaca que muchos combinan empleo fijo con trabajos freelance para sostenerse económicamente, lo que refleja una creciente precarización laboral.

Educación, trabajo y futuro: una tensión creciente

Pese a la incertidumbre, el informe señala que el 80% de los estudiantes quiere continuar estudios superiores al terminar la secundaria, lo que muestra una fuerte aspiración educativa.

Sin embargo, esta expectativa convive con un escenario adverso: muchos jóvenes ya trabajan o asumen tareas familiares durante la adolescencia, lo que impacta en su trayectoria escolar y en la construcción de proyectos de vida.

La combinación de crisis económica, desigualdad y cambios en el mercado laboral profundiza una tendencia que preocupa a especialistas: una generación que cada vez encuentra más difícil imaginar su futuro.